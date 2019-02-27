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      Украина не получит помощь Запада из-за отмены статьи о незаконном обогащении, – Лещенко

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      27 февраля под зданием Конституционного суда с самого утра состоялся пикет. Протестовали против решения, которым Фемида развязала руки коррупционерам. Судьи отменили статью о незаконном обогащении, по которой нардепы и госслужащие должны доказывать, откуда у них роскошные авто и поместья.

      В самом же Конституционном суде решение прокомментировали не сразу. Активисты обо всем узнали из собственных источников.

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      По мнению общественного активиста Юрия Бутусова, решение суда имеет правовую базу, законность средств должен доказывать сам обвиняемый. Выдвигает обвинения НАБУ, а то, что ты законно приобрел свое имущество должен доказывать сам госслужащий или депутат. Это был идеальный инструмент, чтобы в таком деле, как дело Продана, довести его до финала и дать серьезный приговор.

      Депутат Мустафа Найем сказал, что отмену нормы поддержали 14 из 18 судей.

      Я чисто юридический анализ совершал, норма слабая, многие читают то, чего там нет, но сказать, что она неконституционная, я не решаюсь,
      – отметил судья Конституционного суда Украины Виктор Колесник.

      По этой статье, чиновника могли посадить на 10 лет и, при этом, конфисковать имущество и запретить занимать определенные должности.

      Кто требовал отменить статью о незаконном обогащении? Отменить статью о незаконном обогащении требовала группа из 59 народных депутатов. Они еще два года назад обратились в Конституционный суд Украины. Среди них народные избранники из "Солидарности", "Возрождение" и "Оппозиционного блока".

      В Конституционном суде их представляет нардеп из "Народного фронта" глава регламентного комитета Павел Пинзеник. Он известен тем, что часто выступает в парламенте против привлечения к ответственности нардепов-коррупционеров, а также способствует срыву голосования за отмену депутатской неприкосновенности.

      Пинзеник незаконне збагачення Верхована рада
      Павел Пинзеник

      Нардепы, которые выступали за принятие этой статьи отметили, что они никак не нарушает Конституцию Украины и презумпцию невиновности. К тому же, отметили, что у чиновника не может быть столько же прав, сколько имеют обычные граждане. Поэтому чиновники должны быть готовы в любой момент объяснить происхождение своего состояния

      Есть среди просителей и народнофронтовцы, в частности, Максим Поляков, с которого сняли неприкосновенность, потому что подозревают в участии в янтарных схемах Борислава Розенблатта. Такое решение будет стоить Украине дорого, потому что введение этой статьи в 2015 году было одним из требований для получения безвиза и денег МВФ.

      По большому счету, за эту статью мы получили безвиз. Не за карие глазки, или какие там очки у президента Украины, а именно за то, что украинская государственная машина начала бороться с теми, кто грабил и грабит украинский бюджет,
      – отметил председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк.

      Какими будут последствия отмены статьи о незаконном обогащении? Теперь финансовой поддержки от МВФ и ЕС Украина не увидит, говорит нардеп Сергей Лещенко.

      "Незаконное обогащение – современная норма Уголовного кодекса, есть во многих странах и даже в некоторых постсоветских странах, как и в Украине, ставили под сомнение ее конституционность, но в Литве и в Кыргызстане местные Конституционные суды сказали, что это абсолютно законная норма", – сказал народный депутат Сергей Лещенко.

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      В команде Петра Порошенко пообещали, что проголосуют в Раде еще раз.

      Президент возмущен тем, что такая статья может выпасть из уголовного кодекса. Поэтому президентом будет подан неотложный законопроект, где будут учтены замечания Конституционного суда. И этот законопроект, как неотложный, должен быть рассмотрен в парламенте,
      – заявила представитель Президента в парламенте Ирина Луценко.

      Исправить решение Конституционного Суда невозможно, даже если Парламент проголосует за новый закон.

      Этот закон не будет действовать в обратном направлении во времени. То есть по этому закону нельзя будет привлекать к ответственности за действия совершенные уже после вступления в силу закона, а что случится с теми производствами НАБУ, что уже в суде. Они просто закроются,
      – пояснила директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

      В общем, Национальное антикоррупционное бюро расследует по данной статье 65 уголовных производств. По ней должны были сажать чиновников после запуска Антикоррупционного суда. Кстати, подозрения по этой статье сообщили экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Миpославу Продану, экс-чиновнику Генпpокуpатуpы Дмитpий Сусу, экс-военному пpокуpоpу сил АТО Константину Кулику.

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      Кроме того, дела пpо возможное незаконное обогащение открыты в отношении лидера Pадикальнои паpтии Олега Ляшко, заместителя председателя Службы безопасности Павла Демчина.

      Что привело к отмене статьи? Скорее всего, расследование журналистов программы "Наши деньги", в котором раскрыли коррупционную схему в "Укроборонпроме", привело к отмене статьи.

      Журналисты программы "Наши деньги" заявили о многолетней схеме отмывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. К которой якобы причастен 22-летний сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – партнера президента Петра Порошенко. Некачественные запчасти и технику из России контрабандой продавали "Укроборонпрому" через фирмы-прокладки, в это время отмывая баснословные суммы.

      Полное видео выпуска программы "Наши деньги" о масштабных сделках вокруг "Укроборонпрома" смотрите здесь.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины НАБУ Конституционный суд Законодательство Верховная Рада Коррупционные схемы в Укроборонпроме Укроборонпром Коррупция
      Источник: 24 Канал
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