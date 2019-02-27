Отмена статьи о незаконном обогащении: эксперт спрогнозировал реакцию Запада

Сейчас нет прямых комментариев относительно отмены уголовной статьи о незаконном обогащении от посольств США, Германии, Франции и других. Однако реакция наших западных партнеров однозначно будет осуждающая.

Об этом в прямом эфире 24 канала сказал политический обозреватель РБК-Украина Милан Лелич.

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По его мнению, сейчас в посольствах пытаются понять ситуацию и придать этому какую-то формулировку. Наши партнеры всегда отмечают, что это решение Конституционного Суда Украины, и они могут давать только рекомендательные советы.

Преимущественно позиция коллективного Запада такая – вы можете делать абсолютно все, любые законы принимать. Однако, если мы не принимаем тех законов, о которых договариваемся, то не получаем финансовой помощи,

– отметил политический обозреватель РБК-Украина Милан Лелич.

Кто требовал отменить статью о незаконном обогащении? Отменить статью о незаконном обогащении требовала большая группа из 59 народных депутатов. В Конституционном суде их представляет нардеп из "Народного фронта" глава регламентного комитета Павел Пинзеник. Он известен тем, что часто выступает в парламенте против привлечения к ответственности нардепов-коррупционеров, а также способствует срыву голосования за отмену депутатской неприкосновенности.

Нардепы, которые выступали за принятие этой статьи подчеркнули, что они никак не нарушает Конституцию Украины и презумпцию невиновности. К тому же, отметили, что у чиновника не может быть столько же прав, сколько имеют обычные граждане. Поэтому власти должны быть готовы в любой момент объяснить происхождение своих состояний.

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Какими будут последствия отмены статьи о незаконном обогащении? К слову, норму об ответственности за незаконное обогащение приняли еще в 2015 году. Благодаря принятию этой нормы Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Кроме того, норма об ответственности за незаконное обогащение была условием подписания соглашения с Международным Валютным Фондом. Украина взяла на себя это обязательство для получения кредитов от МВФ.

Что привело к отмене статьи? Скорее всего, расследования журналистов программы "Наши деньги", в котором раскрыли коррупционную схему в" Укроборонпроме", привели к отмене статьи.

Журналисты программы "Наши деньги" заявили о многолетней схеме отмывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. К которой якобы причастен 22-летний сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – партнера президента Петра Порошенко. Некачественные запчасти и технику из России контрабандой продавали "Укроборонпрому" через фирмы-прокладки, в это время отмывая огромные суммы.

Полное видео выпуска программы "Наши деньги" о масштабных сделках вокруг "Укроборонпрома" смотрите здесь.