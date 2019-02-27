19:19
27 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 КОНФЛИКТ МЕЖДУ ИНДИЕЙ И ПАКИСТАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шаманские методы России. Раздвоение у Путина
      Вєсті Кремля
      20:54, 26 февраля
      Вести.UA: Порошенко может возглавить "Квартал 95". Темные союзники Вилкула
      Вєсті.UA
      19:51, 26 февраля
      Наказаны и "вечно легитимные": почему дома топ-преступников до сих пор не перешли государству
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 КОНФЛИКТ МЕЖДУ ИНДИЕЙ И ПАКИСТАНОМ

      Отмена статьи о незаконном обогащении: эксперт спрогнозировал реакцию Запада

      13 Читати новину українською
      Статья о незаконном обогащении
      Статья о незаконном обогащении / Фото из открытых источников

      Сейчас нет прямых комментариев относительно отмены уголовной статьи о незаконном обогащении от посольств США, Германии, Франции и других. Однако реакция наших западных партнеров однозначно будет осуждающая.

      Об этом в прямом эфире 24 канала сказал политический обозреватель РБК-Украина Милан Лелич.

      Читайте также: Как депутаты отреагировали на отмену статьи о незаконном обогащении

      По его мнению, сейчас в посольствах пытаются понять ситуацию и придать этому какую-то формулировку. Наши партнеры всегда отмечают, что это решение Конституционного Суда Украины, и они могут давать только рекомендательные советы.

      Преимущественно позиция коллективного Запада такая – вы можете делать абсолютно все, любые законы принимать. Однако, если мы не принимаем тех законов, о которых договариваемся, то не получаем финансовой помощи,
      – отметил политический обозреватель РБК-Украина Милан Лелич.

      Кто требовал отменить статью о незаконном обогащении? Отменить статью о незаконном обогащении требовала большая группа из 59 народных депутатов. В Конституционном суде их представляет нардеп из "Народного фронта" глава регламентного комитета Павел Пинзеник. Он известен тем, что часто выступает в парламенте против привлечения к ответственности нардепов-коррупционеров, а также способствует срыву голосования за отмену депутатской неприкосновенности.

      Нардепы, которые выступали за принятие этой статьи подчеркнули, что они никак не нарушает Конституцию Украины и презумпцию невиновности. К тому же, отметили, что у чиновника не может быть столько же прав, сколько имеют обычные граждане. Поэтому власти должны быть готовы в любой момент объяснить происхождение своих состояний.

      Читайте также: Скандал в "Укроборонпроме": что известно о фигурантах схемы

      Какими будут последствия отмены статьи о незаконном обогащении? К слову, норму об ответственности за незаконное обогащение приняли еще в 2015 году. Благодаря принятию этой нормы Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Кроме того, норма об ответственности за незаконное обогащение была условием подписания соглашения с Международным Валютным Фондом. Украина взяла на себя это обязательство для получения кредитов от МВФ.

      Что привело к отмене статьи? Скорее всего, расследования журналистов программы "Наши деньги", в котором раскрыли коррупционную схему в" Укроборонпроме", привели к отмене статьи.

      Журналисты программы "Наши деньги" заявили о многолетней схеме отмывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. К которой якобы причастен 22-летний сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – партнера президента Петра Порошенко. Некачественные запчасти и технику из России контрабандой продавали "Укроборонпрому" через фирмы-прокладки, в это время отмывая огромные суммы.

      Полное видео выпуска программы "Наши деньги" о масштабных сделках вокруг "Укроборонпрома" смотрите здесь.

      blog_ava
      Скандал с "Укробронпромом": кто причастен и какие последствия?
      сегодня
      1908
      Теги: Новости Украины МВФ НАБУ Конституционный суд Верховная Рада Законодательство Коррупция
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Почему насилие такое распространенное среди детей и что с этим делать: детский омбудсмен
      сегодня , 19:01 Почему насилие такое распространенное среди детей и что с этим делать: детский омбудсмен
      Ірина Поліщук 16
      Имения Сергея Таруты: как живет "обедневший" миллиардер
      сегодня , 17:30 Имения Сергея Таруты: как живет "обедневший" миллиардер
      Юлія Гілей 345
      У кого из ядерных стран больше всего боеголовок: инфографика
      сегодня , 17:25 У кого из ядерных стран больше всего боеголовок: инфографика
      805
      Росія остаточно знищила "ополченців" з Донбасу
      сегодня , 17:00 Росія остаточно знищила "ополченців" з Донбасу
      Олексій Чибісов 2746
      Арифметика від столичних тепловиків: чому українці платять за подвійним тарифом
      сегодня , 16:30 Арифметика від столичних тепловиків: чому українці платять за подвійним тарифом
      Тетяна Мартинюк 93
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Как выглядят парашютные прыжки десантников на воду: зрелищные фото
       24 августа 2016 , 00:30
      Сколько украинцев хочет переехать жить за границу: впечатляющее количество
       31 августа 2016 , 17:23 1
      Переговоры по продаже Карпат вице-президенту ФФУ – приостановлены
       5 октября 2018 , 15:23
      Главные новости футбола 26 февраля: Милан и Лацио расписали ничью, Роджерс возглавил Лестер
       сегодня , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук