Скасування статті про незаконне збагачення: експерт спрогнозував реакцію Заходу

Зараз немає прямих коментарів щодо скасування кримінальної статті про незаконне збагачення від посольств США, Німеччини, Франції та інших. Проте реакція наших західних партнерів однозначно буде засудлива.

Про це в прямому ефірі 24 каналу сказав політичний оглядач РБК-Україна Мілан Лєліч.

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На його думку, зараз у посольствах намагаються зрозуміти ситуацію та надати цьому якійсь формулювання. Наші партнери завжди наголошують, що це рішення Конституційного Суду України й вони можуть давати лише рекомендаційні поради.

Переважно позиція колективного Заходу така – ви можете робити абсолютно все, будь-які закони ухвалювати. Проте, якщо ми не ухвалюємо тих законів, про які домовляємося, то не отримуємо фінансової допомоги,

– зазначив політичний оглядач РБК-Україна Мілан Лєліч.

Хто вимагав скасувати статтю про незаконне збагачення? Скасувати статтю про незаконне збагачення вимагала велика група з 59 народних депутатів. У Конституційному суді їх представляє нардеп з "Народного фронту" глава регламентного комітету Павло Пинзеник. Він відомий тим, що часто виступає в парламенті проти притягнення до відповідальності нардепів-корупціонерів, а також сприяє зриву голосування за скасування депутатської недоторканності.

Нардепи, які виступали за прийняття цієї статті наголосили, що вони ніяк не порушує Конституцію України та презумпцію невинуватості. До того ж, зазначили, що у чиновника не може бути стільки ж прав, скільки мають звичайні громадяни. Тому можновладці мають бути готові у будь-який момент пояснити походження своїх статків.

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Якими будуть наслідки скасування статті про незаконне збагачення? До слова, норму про відповідальність за незаконне збагачення прийняли ще у 2015 році. Завдяки прийняттю цієї норми Євросоюз надав Україні безвізовий режим. Крім того, норма про відповідальність за незаконне збагачення була умовою підписання угоди з Міжнародним Валютним Фондом. Україна взяла на себе це зобов'язання для отримання кредитів від МВФ.



Що призвело до скасування статті? Швидше за все, розслідування журналістів програми "Наші гроші", у якому розкрили корупційну схему в "Укроборонпромі", призвели до скасування статті.

Журналісти програми "Наші гроші" заявили про багаторічну схему відмивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. До якої нібито причетний 22-річний син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – партнера президента Петра Порошенка. Неякісні запчастини й техніку з Росії контрабандою продавали "Укроборонпрому" через фірми-прокладки, у цей час відмиваючи шалені суми.

Повне відео випуску програми "Наші гроші" про масштабні оборудки навколо "Укроборонпрому" дивіться тут.