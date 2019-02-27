Як депутати відреагували на скасування статті про незаконне збагачення

Конституційний суд України скасував кримінальну статтю про незаконне збагачення. Відтепер Антикорупційний суд не зможе притягнути до відповідальності можновладців за їх електронними деклараціями. Депутати, які ініціювали це рішення тепер святкують.

Про це розповіла кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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Хто вимагав скасувати статтю про незаконне збагачення

Скасувати статтю про незаконне збагачення вимагала велика група з 59 народних депутатів. У Конституційному суді їх представляє нардеп з "Народного фронту" глава регламентного комітету Павло Пинзеник. Він відомий тим, що часто виступає в парламенті проти притягнення до відповідальності нардепів-корупціонерів, а також сприяє зриву голосування за скасування депутатської недоторканності.



Павло Пинзеник

На думку цих депутатів, законопроект про притягнення до відповідальності за незаконне збагачення суперечить Конституції України.

За засобами, які передбачають порушення базових принципів Конституції та верховенства права, я вважаю, що боротися з корупцією не можна. Ми пропишемо якусь процедуру, яка б не порушувала презумпція невинуватості,

– сказав Павло Пинзеник.

Нардепи, які виступали за прийняття цієї статті наголосили, що вони ніяк не порушує Конституцію України та презумпцію невинуватості. До того ж, зазначили, що у чиновника не може бути стільки ж прав, скільки мають звичайні громадяни. Тому можновладці мають бути готові у будь-який момент пояснити походження своїх статків.

Що таке презумпція невинуватості?Презумпція невинуватості – це правовий принцип, за яким особу, яку підозрюють у вчиненні злочину, слід вважати невинною до того часу, поки її вину не доведе суд.

Кореспондентка також зазначила, що депутати від "БПП" заявили, що ініціюватимуть законопроект, який поверне норму до кримінального кодексу.

Якими будуть наслідки скасування статті про незаконне збагачення

До слова, норму про відповідальність за незаконне збагачення прийняли ще у 2015 році. Завдяки прийняттю цієї норми Євросоюз надав Україні безвізовий режим. Крім того, норма про відповідальність за незаконне збагачення була умовою підписання угоди з Міжнародним Валютним Фондом. Україна взяла на себе це зобов'язання для отримання кредитів від МВФ.

Експерти стверджують, що варто чекати на найжорсткіші заяви й критику світової спільноти. Адже наслідки для України будуть обов'язково. За законом, тепер прокурори будуть зобов'язані закрити та здати в архів понад 20 справ НАБУ про незаконне збагачення. Ці справи були відкриті протягом 3 років.

Тепер, якщо НАБУ виявить невідповідність доходів сім'ї заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – то кримінальної справи щодо незаконного збагачення проти чиновника вже не можна буде відкрити.

Що призвело до скасування статті

Швидше за все, розслідування журналістів програми "Наші гроші", у якому розкрили корупційну схему в "Укроборонпромі", призвели до скасування статті.

Журналісти програми "Наші гроші" заявили про багаторічну схему відмивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. До якої нібито причетний 22-річний син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – партнера президента Петра Порошенка. Неякісні запчастини й техніку з Росії контрабандою продавали "Укроборонпрому" через фірми-прокладки, у цей час відмиваючи шалені суми.

Повне відео випуску програми "Наші гроші" про масштабні оборудки навколо "Укроборонпрому" дивіться тут.