Как депутаты реагируют на отмену статьи о незаконном обогащении

Конституционный суд Украины отменил уголовную статью о незаконном обогащении. Отныне Антикоррупционный суд не сможет привлечь к ответственности чиновников по их электронным декларациям. Депутаты, которые инициировали это решение теперь празднуют.

Об этом рассказала корреспондентка 24 канала в прямом эфире.

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Кто требовал отменить статью о незаконном обогащении

Отменить статью о незаконном обогащении требовала большая группа из 59 народных депутатов. В Конституционном суде их представляет нардеп из "Народного фронта" глава регламентного комитета Павел Пинзеник. Он известен тем, что часто выступает в парламенте против привлечения к ответственности нардепов-коррупционеров, а также способствует срыву голосования за отмену депутатской неприкосновенности.



Павел Пинзеник

По мнению этих депутатов, законопроект о привлечении к ответственности за незаконное обогащение противоречит Конституции Украины.

По средствам, которые предусматривают нарушение базовых принципов Конституции и верховенства права, я считаю, что бороться с коррупцией нельзя. Мы пропишем какую-то процедуру, которая бы не нарушала презумпцию невиновности,

– сказал Павел Пинзеник.

Нардепы, которые выступали за принятие этой статьи подчеркнули, что они никак не нарушают Конституцию Украины и презумпцию невиновности. К тому же, отметили, что у чиновника не может быть столько же прав, сколько имеют обычные граждане. Поэтому власти должны быть готовы в любой момент объяснить происхождение своих состояний.

Что такое презумпция невиновности?Презумпция невиновности – это правовой принцип, по которому лицо, подозреваемое в совершении преступления, следует считать невиновным до тех пор, пока его вину не докажет суд.

Корреспондент также отметила, что депутаты от "БПП" заявили, что будут инициировать законопроект, который вернет норму в уголовный кодекс.

Какими будут последствия отмены статьи о незаконном обогащении

К слову, норму об ответственности за незаконное обогащение приняли еще в 2015 году. Благодаря принятию этой нормы Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Кроме того, норма об ответственности за незаконное обогащение была условием подписания соглашения с Международным Валютным Фондом. Украина взяла на себя это обязательство для получения кредитов от МВФ.

Эксперты утверждают, что стоит ждать жестких заявлений и критику мирового сообщества. Ведь последствия для Украины будут обязательно. По закону, теперь прокуроры будут обязаны закрыть и сдать в архив более 20 дел НАБУ о незаконном обогащении. Эти дела были открыты в течение 3 лет.

Теперь, если НАБУ обнаружит несоответствие доходов семьи заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – то уголовное дело относительно незаконного обогащения против чиновника уже нельзя будет открыть.

Что привело к отмене статьи

Скорее всего, расследование журналистов программы "Наши деньги", в котором раскрыли коррупционную схему в "Укроборонпроме", привели к отмене статьи.

Журналисты программы "Наши деньги" заявили о многолетней схеме отмывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. К которой якобы причастен 22-летний сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – партнера президента Петра Порошенко. Некачественные запчасти и технику из России контрабандой продавали "Укроборонпрому" через фирмы-прокладки, в это время отмывая огромные суммы.

Полное видео выпуска программы "Наши деньги" о масштабных сделках вокруг "Укроборонпрома" смотрите здесь.