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      Скандал в "Укроборонпромі": якої помилки припустилася команда Порошенка

      Політична кухня 58 Читать новость на русском

      25 лютого в ефірі програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом вийшли перші дві серії розслідування журналістки Лесі Іванової про корупцію в оборонному секторі. За інформацією журналістів, син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського разом з друзями деякий час був причетний до схеми по перепродажу контрабандних російських деталей для української військової техніки.

      Перепродаж здійснювався за завищеними у кілька разів цінами. Наступного ж дня цей сюжет став головною темою у парламенті й залишатиметься нею ще принаймні тиждень.

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      Продовження розслідування вийде 4 березня. І там вже журналісти розкажуть про самого Гладковського, близького соратника Порошенка, а не тільки про його сина.

      Що відомо про корупційні схеми в оборонному секторі України?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info опублікувала фільм, в якому стверджується, що син першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними у 2-4 рази цінами. Згідно з даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

      Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка, екс-керівник "Укрспецекспорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну. Угоди організовувалися через три головні фірми-прокладки, а однією з подібних фірм нібито виступав завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку.

      Реакція Порошенка

      Прес-секретар президента поширив заяву, у якій зазначив, що очільник держави підтримує відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря РНБО і вимагає від правоохоронних органів терміново перевірити інформацію журналістів, підтвердити її, або спростувати.

      Генеральний прокурор Юрій Луценко на брифінгу зазначив, що прокуратура вже давно розслідує факти корупції в оборонному секторі, існують навіть кілька кримінальних проваджень і нібито скоро ми дізнаємося про результати роботи слідства.

      Спочатку команда президента зробила усе правильно й належним чином відреагувала на розслідування журналістів. Але потім вирішив заговорити головний герой сюжету – Олег Гладковський, виступивши в ефірі телеканалу ZIK, де відповідав на телефонні дзвінки слухачів.


      Олег Гладковський

      Цей ефір вразив свою штучністю і дзвінками без жодного гострого запитання. І у цьому проблема кандидата Петра Порошенка. Адже його команда намагається зіграти в інформаційні технології, при чому не дуже хитрі, часом навіть примітивні, замість того, щоб дійсно вирішувати ситуацію і добиватися справжнього покарання корупціонерів.

      Найбільше Петру Порошенку зараз заважають не його політичні опоненти, адже деяких з них категорично не сприймає частина виборців. Йому заважають принципи управління, які він сам і побудував за часи свого президентства.

      Це – оточення друзів, які можливо причетні до корупції, неспроможність зробити жорсткі кадрові рішення й усунути від потоків своїх близьких соратників.

      Як відреагували Тимошенко та Зеленський

      Тема корупції в оборонному секторі точно вплине на хід виборчої кампанії. Щоправда, поки що не зрозуміло, до яких це призведе наслідків. Але подивімося, як на скандал реагують кандидати у президенти. 

      Тимошенко. Лідер "Батьківщини" на наступний день після виходу сюжету заявила, що починає збір підписів за імпічмент президента. Та це – лише гучні заяви. Адже відповідну процедуру за українським законодавством реалізувати фактично неможливо. 

      До речі, деякі кандидати саме через це записали обіцянку прийняти відповідний закон у свої виборчі програми. Але Тимошенко заговорила про імпічмент вже зараз й зрозуміло чому.

      Останній місяць для неї був надзвичайно складним. За даними соцопитувань, Тимошенко посідає третю сходинку і поступається у рейтингах Петру Порошенку й Володимиру Зеленському. Такі дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

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      До того ж, в команді Тимошенко розпочалися проблеми з правоохоронними органами. Штаби Тимошенко і Порошенка з'ясовують між собою, хто ж цих кандидатів підкуповує насправді виборців, а допомагають розібратися у цьому МВС і СБУ. 

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      Юлія Тимошенко давно чекала моменту, щоб повернутися в інформаційний простір з жорсткою критикою свого головного конкурента – Петра Порошенка. І цей момент нарешті настав.

      Але не думаю, що Тимошенко він якось допоможе і підсилить її позиції. Усі в принципі розуміють, чому вона так гучно реагує на скандал. Зараз їй понад усе необхідно вирватися у другий тур президентських виборів, бо з цим наразі можуть виникнути проблеми.

      Зеленський. А йому й не треба нічого робити, а тільки спостерігати за розвитком подій. Чим більше скандалів і розчарування у чинній владі, тим легше йому буде показати високий результат. Та згодом він все ж записав розгніване звернення до людей.

      Тож можливо хоч цей скандал змусить президента задуматися, що ж йому важливіше – друзі та закриті очі на їхню діяльність чи другий президентський термін? І часу на те щоб зробити цей вибір обмаль. Подивимось, що ж буде далі. 

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      Автор: Крістіна Бердинських
      Теги: Новини політики Новини України Політична кухня Укроборонпром Корупційні схеми в Укроборонпромі Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини Володимир Зеленський РНБО Розслідування Журналісти Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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