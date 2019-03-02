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      Наслідки розкрадання в "Укроборонпромі": генерал США розповів, що розлютило американців

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      Скандал з розкраданням в "оборонці" може вплинути на підтримку США, – генерал США
      Скандал з розкраданням в "оборонці" може вплинути на підтримку США, – генерал США / Фото з відкритих джерел

      Скандал із розкраданнями в оборонному комплексі України загрожує серйозними наслідками для взаємин України із партнерами. Зокрема, тепер США можуть засумніватись у доцільності підтримки держави.

      Екс- командувач сухопутними військами США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес наголосив, що Україна має величезну підтримку у конгресі США, пише УНН.

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      Однак під час першої міжнародної конференції "Одеські дебати. Об'єднання України, Чорноморського регіону та трансатлантичних партнерів" в Одесі американський розповів про загрози через викриття багаторічних схем відмивання грошей з "оборонки".

      Зараз у вас є величезна підтримка в Конгресі США. Конгрес зараз більш антиросійський, ніж я бачив за останні 30 років. Але це не продовжиться назавжди,
      – сказав генерал-лейтенант.

      Він наголосив, що Україна має робити все, аби заслужити довіру та впевненість у ній Конгресу США.

      "Коли таке відбувається, одразу думаєш про сотні мільйонів доларів, які ми всі надаємо, про те, що сотні американських і канадських військових допомагають тренувати українських солдат. Дуже важко підтримувати це", – підкреслив Ходжес.

      Що відомо про корупційні схеми в оборонному секторі України?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info опублікувала фільм, к якому стверджується, що син першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами. Згідно з даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

      Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка, екс-керівник "Укрспецекспорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну. Угоди організовувалися через три головні фірми-прокладки, а однією з подібних фірм нібито виступав завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку.

      Дивіться відео розслідування про корупційні схеми в оборонному секторі України:

       
      КОРУПЦІЙНИЙ СКАНДАЛ В "УКРОБОРОНПРОМІ": ОСТАННІ НОВИНИ
       
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      Теги: Новини України Новини політики Корупційні схеми в Укроборонпромі Укроборонпром Розслідування Новини США
      Джерело: 24 Канал
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