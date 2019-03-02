Наслідки розкрадання в "Укроборонпромі": генерал США розповів, що розлютило американців

Скандал із розкраданнями в оборонному комплексі України загрожує серйозними наслідками для взаємин України із партнерами. Зокрема, тепер США можуть засумніватись у доцільності підтримки держави.

Екс- командувач сухопутними військами США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес наголосив, що Україна має величезну підтримку у конгресі США, пише УНН.

Читайте також: "Укроборонпром" все знав, але комірці хлопчиків мали залишатися білими, – авторка розслідування

Однак під час першої міжнародної конференції "Одеські дебати. Об'єднання України, Чорноморського регіону та трансатлантичних партнерів" в Одесі американський розповів про загрози через викриття багаторічних схем відмивання грошей з "оборонки".

Зараз у вас є величезна підтримка в Конгресі США. Конгрес зараз більш антиросійський, ніж я бачив за останні 30 років. Але це не продовжиться назавжди,

– сказав генерал-лейтенант.

Він наголосив, що Україна має робити все, аби заслужити довіру та впевненість у ній Конгресу США.

"Коли таке відбувається, одразу думаєш про сотні мільйонів доларів, які ми всі надаємо, про те, що сотні американських і канадських військових допомагають тренувати українських солдат. Дуже важко підтримувати це", – підкреслив Ходжес.

Що відомо про корупційні схеми в оборонному секторі України?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info опублікувала фільм, к якому стверджується, що син першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами. Згідно з даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка, екс-керівник "Укрспецекспорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну. Угоди організовувалися через три головні фірми-прокладки, а однією з подібних фірм нібито виступав завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку.

Дивіться відео розслідування про корупційні схеми в оборонному секторі України: