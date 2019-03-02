Последствия хищениях в "Укроборонпроме": генерал США рассказал, что разозлило американцев

Скандал с хищениями в оборонном комплексе Украины грозит серьезными последствиями для отношений Украины с партнерами. В частности, теперь США могут усомниться в целесообразности поддержки государства.

Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес отметил, что Украина имеет огромную поддержку в конгрессе США, пишет УНН.

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Однако во время первой международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе американец рассказал об угрозах из-за разоблачения многолетних схем отмывания денег из "оборонки".

Сейчас у вас есть огромная поддержка в Конгрессе США. Конгресс сейчас более антироссийский, чем я видел за последние 30 лет. Но это не навсегда,

– сказал генерал-лейтенант.

Он подчеркнул, что Украина должна делать все, чтобы заслужить доверие и уверенность в ней Конгресса США.

"Когда такое происходит, сразу думаешь о сотнях миллионов долларов, которые мы все предоставляем, о том, что сотни американских и канадских военных помогают тренировать украинских солдат. Очень трудно поддерживать это", – подчеркнул Ходжес.

Что известно про коррупционную схему в оборонном секторе Украины?Команда журналистских расследований Bihus.Info опубликовала фильм, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет менее 250 миллионов гривен.



Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкспорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна. Сделки организовывались через три главные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузница на Рыбальском", который на тот момент принадлежал Порошенко.

Смотрите видео расследования о коррупционных схемах в оборонном секторе Украины: