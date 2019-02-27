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      Отмененная статья о незаконном обогащении была неэффективной, – Луценко

      26 Читати новину українською
      Юрий Луценко
      Юрий Луценко / 24 Канал

      Генеральный прокурор Юрий Луценко, во время брифинга в среду, заявил, что статья о незаконном обогащении чиновников, отмененная Конституционным судом, на практике не была действенной.

      Генпрокурор отметил, что доказательством неэффективности статьи является тот факт, что за весь период его действия НАБУ не привлекли к ответственности за незаконные доходы никого.

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      Юрий Луценко отметил, что "высказывать претензии в КСУ могут те, кто не читал документ". Он добавил, что правозащитники и юристы считают такие статьи недееспособными, потому, что их практически нет возможности применить на практике. Для того, чтобы закон заработал, его нормы нужно "поправить".

      Генпрокурор добавил, что поддерживает точку зрения Петра Порошенко. Решение Конституционного суда нужно проанализировать и после этого внести в парламент новый законопроект. Он отметил, что закон должен быть действенным и эффективным, чтобы незаконное обогащение каралось.

      Какое решение принял Конституционный суд?​
      Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. Говорится об уголовной статье, где сказано, что если человек, на которого возложены государственные функции, не может подтвердить законность приобретения своих активов, то он может быть лишен свободы. Мотивация КС – положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности и ограничивает свободу человека и другие его конституционные права.

      Уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине ввели в 2015 году. Это было одним из требований Евросоюза во исполнение Плана действий по визовой либерализации. Также это было одним из обязательств Украины перед МВФ. Самое тяжелое наказание за незаконное обогащение – заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

      Что привело к отмене статьи

      Скорее всего, расследование журналистов программы "Наши деньги", в котором раскрыли коррупционную схему в "Укроборонпроме", привело к отмене статьи.

      Журналисты программы "Наши деньги" заявили о многолетней схеме отмывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. К которой якобы причастен 22-летний сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – партнера президента Петра Порошенко. Некачественные запчасти и технику из России контрабандой продавали "Укроборонпрому" через фирмы-прокладки, в это время отмывая баснословные суммы.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Конституционный суд Коррупционные схемы в Укроборонпроме Юрий Луценко
      Источник: 24 Канал
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