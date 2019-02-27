Cкасована стаття про незаконне збагачення була неефективною, – Луценко

Генеральний прокурор Юрій Луценко, під час брифінгу у середу, заявив, що стаття про незаконне збагачення чиновників, скасована Конституційним судом, на практиці не була дієвою.

Генпрокурор наголосив, що доказом неефективності статті є той факт, що за весь період її чинності НАБУ не притягнуло до відповідальності за незаконні статки жодної особи.

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Юрій Луценко зазначив , що "висловлювати претензії до КСУ можуть ті, хто не читав документ". Він додав, що правозахисники та юристи вважають такі статті недієздатними, через те, що їх практично немає змоги застосувати на практиці. Для того, аби закон запрацював, його норми потрібно "поправити".

Генпрокурор додав, що підтримує точку зору Петра Порошенка. Рішення Конституційного суду потрібно проаналізувати і після цього внести до парламенту новий законопроект. Він наголосив, що закон повинен бути дієвим та ефективним, щоб незаконне збагачення каралося.

Яке рішення ухвалив Конституційний суд?Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за незаконне збагачення. Мовиться про кримінальну статтю, де сказано, що якщо людина, на яку покладені державні функції, не може підтвердити законність придбання своїх активів, то вона може бути позбавлена волі. Мотивація КС – положення статті не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості і обмежує свободу людини та інші її конституційні права.



Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні ввели у 2015 році. Це було однією з вимог Євросоюзу на виконання Плану дій з візової лібералізації. Також це було одним із зобов’язань України перед МВФ. Найтяжче покарання за незаконне збагачення – ув’язнення на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Що призвело до скасування статті

Швидше за все, розслідування журналістів програми "Наші гроші", у якому розкрили корупційну схему в "Укроборонпромі", призвели до скасування статті.

Журналісти програми "Наші гроші" заявили про багаторічну схему відмивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. До якої нібито причетний 22-річний син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – партнера президента Петра Порошенка. Неякісні запчастини й техніку з Росії контрабандою продавали "Укроборонпрому" через фірми-прокладки, у цей час відмиваючи шалені суми.