Розслідування про корупцію в "Укроборонпромі": Гладковський-молодший відповів журналістам

Ігор Гладковський, син колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, у неоднозначному відео відповів журналістам на розслідування щодо корупційних схем в "Укроборонпромі".

Зауважимо, що у вищезазначеному розслідуванні журналістів проекту Bihus.Info фігурують як Гладковський-старший, так і молодший.

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На переконання Ігоря Гладковського, метою розслідування журналістів була дискредитація чинного президента Петра Порошенка під час виборчої кампанії.

"І це головна причина появи розслідування програми "Наші гроші". Для цього обирають людину пов’язану міцними робочими стосунками з головою держави. І накривають шквальним вогнем фейків. Людям нав’язується думка: "команда – погана, то ж і президент – поганий. Такою мішенню для фейків було обрано мого батька першого заступника секретаря РНБО – Олега Гладковського", – стверджує він.

До слова, Гладковський-старший перебуває з гарантом у дружніх взаєминах, а раніше вони були бізнес-партнерами.

Також у своєму зверненні Гладковський-молодший пообіцяв найближчим часом назвати ім’я того, "хто насправді зліпив цей фейк і злив його журналістам".

"Я точно знаю, що автори цього фейку проти мене не займалися ніяким розслідуванням 3 роки, як заявляють у програмі. Всі оприлюднені в ефірі документи журналістам передали пакетом — для "зливу" напередодні виборів. Ви маєте право знати, хто стоїть за цим фейком і скільки заробили його виконавці", — заявив Ігор Гладковський.

Не оминув син колишнього заступника секретаря РНБО увагою й свою персону. За його словами, він – ніякий не мажор, а звичайнісінький український підприємець, що веде бізнес з дистрибуції автомобілів Hyundai до України та мікрокредитування.

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Команда журналістських розслідувань Bihus.Info оприлюднила дані, відповідно до яких син першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними у 2-4 рази цінами. Журналісти з'ясували, що розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

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Автори розслідування також стверджують, що до корупційних операцій є причетними перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, екс-керівник "Укрспецекспорту" та глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну. Угоди було організовано через три головні фірми-прокладки, а однією з подібних фірм нібито виступав завод "Кузня на Рибальському", який тоді належав Порошенку.

Це розслідування викликало неабиякий резонанс у суспільстві. Однак поки відсторонено з посад лише двох керівників дочірних підприємств "Укроборонпрому" та власне самого Олега Гладковського, рішення щодо якого ухвалив президент.

За словами журналіста Сергія Іванова, злив цих корупційних схем організував головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Матіос замість того, щоб проводити слідчі дії, призначати ревізії на "Укроборонпромі", оголошувати підозри та затримувати крадіїв, взяв матеріали досудового слідства, вилучені під час обшуків, та віддав їх за дуже великі гроші зацікавленим особам-фігурантам. З цими компроматами на Порошенка він пішов до Юлії Тимошенко. Так Матіос намагався вибити собі якісь політичні преференції у ймовірного переможця президентських перегонів. Цілком можливо, що прокурор, перебуваючи у команді чинного президента, готував собі запасний варіант, розраховуючи на перемогу Тимошенко,

– вважає представник ЗМІ.

Керівник проекту "Bihus.Info" Денис Бігус, зі свого боку, зауважив, що розслідування з'явилось саме тепер тому, що журналісти не встигли підготувати його на відкриття сезону програми, яке було місяць тому.

"У 2017 році вийшла альфа-версія цього розслідування із деякими фігурантами, які є у кінцевому його варіанті, і частиною корупційної схеми. Власне у 2017-му року почалась ця робота. Після оприлюднених матеріалів багато людей хотіли зустрітися, і більшість часу було витрачено на додаткові розмови", – каже журналіст.