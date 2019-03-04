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      Артем Овдієнко

      Герої контрабанди, або Чому так довго думав Порошенко

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      Корупційні схеми в "Укроборонпромі"
      Корупційні схеми в "Укроборонпромі" / Фото з відкритих джерел

      Цілий тиждень знадобився президенту України Петру Порошенку, щоб наважитися звільнити з державної посади свого друга Олега Гладковського.

      Нагадаю, щодо вже колишнього першого заступника РНБО журналісти оприлюднили розслідування, в якому звинуватили Гладковського у постачанні оборонним підприємствам контрабандних російських деталей або деталей з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань, за даними журналістів, становив щонайменше 250 мільйонів гривень.

      Тепер чинний президент запевняє, що дружба з ним нікого не врятує. Але випливає багато запитань. Чому зі звільненням свого товариша Петро Порошенко тягнув цілий тиждень? На що цей тиждень міг витратити обвинувачений заступник секретаря РНБО? Які "хвости" він встиг зачистити? І які документи встиг переписати? На жаль, чинний президент сьогодні чомусь це не прокоментував...

      Читайте також: Наслідки розкрадання в "Укроборонпромі": генерал США розповів, що розлютило американців

      Натомість анонсував, що на середу збирає Раду нацбезпеки й оборони, щоб обговорити ситуацію в "Укроборонпромі". Саме через цю державну корпорацію й відбувалися махінації родини Гладковських із постачанням неякісних деталей за завищеними 2-4 рази цінами. Важливий акцент: після того, як розслідування журналістів Bihus.Info вийшло в ефір одразу активізувалися порохоботи й почали Гладковських "відмазувати". Мовляв, ніякі вони не крадії, а героїчні контрабандисти, які під носом у ФСБ переправляли з Росії запчастини для порятунку вітчизняної оборонки. І їх не те, що карати немає за що, а ордени треба дати!

      Очевидно, що це примітивна маніпуляція, адже насправді Гладковські нічого контрабандою не завозили. А журналісти програми "Наші гроші" закидують їм закупівлю непотребу (зокрема, у контрабандистів) й перепродували той металобрухт на державні заводи "Укроборонпрому" за завищеними цінами. Оскільки Олег Гладковський був давнім другом Порошенка й обіймав посаду заступника секретаря РНБО – керівники державних заводів не мали сили духу йому в цих оборудках відмовити. Тому схема Гладковських – це зовсім не про героїчну контрабанду. Примітивна схема Гладковських – про використання службового становища для крадіжок з бюджету через посередницькі фірми-прокладки.

      Ця схема взагалі нічим не відрізняється від продажу армії за потрійною ціною гнилого м'яса. Абсолютно все те саме! Гнилий продукт доправили контрабандою з Росії, отже, з якого боку це може бути пом'якшуючим фактором? З жодного, просто порохоботам треба було за щось зачепитися, аби спробувати перемкнути увагу суспільства. Тому вони й сконцентрувалися на меседжі, що Гладковські начебто з ризиком для себе постачали армії важливі деталі. Але це неправда, вони лише ниці й нахабні шакали, які видирали зі знесиленого тіла воюючої держави шматки м'яса з кров'ю.

      Зауважу, що про шакалів – це алегорія. Поки провина не доведена судом, Гладковські ні в чому не винуваті, вони дотепер перед законом чемні громадяни і патріоти!

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Корупційні схеми в Укроборонпромі Новини України Публікації Новини політики Гроші Бюджет
      Джерело: 24 Канал
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