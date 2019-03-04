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      5 керівників і чиновників "Укроборонпрому" затримали за підозрою у розтраті 55 мільйонів гривень

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      5 керівників і чиновників "Укроборонпрому" затримали за підозрою у розтраті 55 мільйонів гривень

      Детективи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали чинного та колишнього директорів державного підприємства "Спецтехноекспорт" за підозрою у розтраті 2,225 мільйона доларів, що становить понад 55 мільйонів гривень. "Спецтехноекспорт" входить до складу державного концерну "Укроборонпром".

      Як НАБУ повідомило на своїй сторінці у Facebook, також було затримано ще трьох колишніх посадовців "Спецтехноекспорту". Більше деталей у Бюро не оприлюднили.

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      У САП, зі свого боку, сповістили, що 5 чинних і колишніх службовців "Спецтехноекспорту" підозрюють у розтраті коштів держпідприємства на загальну суму у понад 55 мільйонів гривень. Їм інкриміновано вчинення службового підроблення та умисної розтрати майна, яку було здійснено з використанням службового становища та за попередньою змовою. У підсумку це спричинило інтересам держави тяжкі наслідки.

      Мовиться про порушення, передбачені такими статтями Кримінального кодексу:

      – частина 2 статті 27 (Виконавцем (співвиконавцем) є особа, яка у співучасті з іншими суб'єктами злочину безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, що відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне, вчинила злочин, передбачений цим Кодексом);

      – частина 3 статті 27 (Організатором є особа, яка організувала вчинення злочину (злочинів) або керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням. Організатором також є особа, яка утворила організовану групу чи злочинну організацію або керувала нею, або особа, яка забезпечувала фінансування чи організовувала приховування злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації);

      – частина 2 статті 28 (Злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення);

      – частина 5 статті 191 (Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах; караються позбавленням волі на термін від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна);

      – частина 1 статті 366(Службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання та видача завідомо неправдивих документів; карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на термін до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років).

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      Теги: Новини України Укроборонпром Корупційні схеми в Укроборонпромі
      Джерело: 24 канал
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