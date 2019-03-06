ГПУ объявила подозрение руководителю предприятия, замешанному в коррупции в "Укроборонпроме"

Руководителю ООО "Оптимумспецдеталь" Андрею Рогозе 5 марта сообщили о подозрении в неуплате около 30 миллионов гривен налогов. Его фирма "Оптимумспецдеталь" была центром коррупционных схем в "Укроборонпроме", свидетельствует расследование журналистов.

"Полученные в ходе следствия доказательства переданы в экспертное учреждение и если экспертиза подтвердит их подлинность, мы планируем вручение подозрения вероятным соучастникам господина Рогозы в хищении государственного бюджета путем неуплаты налогов", – сказал на заседании СНБО генпрокурор Юрий Луценко.

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Председатель ГПУ при этом заметил, что "Оптимумспецдеталь" поставила на различные предприятия "Укроборонпрома" продукцию на общую сумму около 140 миллионов гривен. А сумма, озвученная в СМИ (250 миллионов гривен), по словам Луценко, не соответствует действительности.

Дело про "Оптимумспецдеталь" мы ведем с 2016 года. Наш результат: уже в 2018 году руководитель этого предприятия господин Рогоза с двумя своими соучастниками-работниками СБУ находятся на скамье подсудимых в Печерском райсуде Киева по обвинению в мошенничестве,

– рассказал генпрокурор.

Он пояснил, что Рогоза вместе с сообщниками требовали у жены одного из бывших чиновников деньги якобы для передачи сотрудникам правоохранительных органов: "На этом они были пойманы и никто их не собирается покрывать. Они находятся в суде и им светит достаточно большой срок".

Что известно о коррупционных схемах в "Укроборонпроме"?

В начале войны на Донбассе группа людей вступила в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупали военные запчасти в российских контрабандистов, а также со складов украинской армии. Накручивали цену в разы и по сговору с "Укроборонпромом" продавали эти запчасти на заводы госконцерна.



По данным журналистов, в группу входят заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский (уже уволен с должности), его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде.



В деле фигурируют люди, приближенные к президенту Петру Порошенко, а также бывший завод президента "Кузница на Рыбацком".



Центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима". Группа заработала более четверти миллиарда гривен на этих сделках. Значительную часть денег раздали на взятки и "откаты". Младший Гладковский отвечал за давление на оборонных чиновников, а старший убеждает сейчас, что ничего об этом не знал.