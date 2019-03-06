Луценко отчитался о расследовании криминала в "Укроборонпроме"

После 2014 года в Украине начали расследовать 480 уголовных правонарушений на предприятиях госконцерна "Укроборнпрома". Именно столько нарушений внесли в Единый реестр досудебных расследований.

В рамках расследований был установлен ущерб на общую сумму более 350 миллионов гривен, сообщил на заседании Совета национальной безопасности и обороны генпрокурор Юрий Луценко. Из этих убытков ревизиями и экспертизами подтверждена сумма более 65 миллионов гривен.

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"С учетом последней цифры за текущий год, связанной с фирмой "Оптимумспецдеталь", это – уже около 100 миллионов гривен . В результате сообщено о подозрении 112 лицам. Из них 6 – директоры оборонных предприятий, 1 – бывший генеральный директор и несколько начальников отделов", – рассказал Луценко.

На сегодня продолжается досудебное расследование 150 уголовных производств относительно нарушений на предприятиях "Укроборнпрома". В суд направлено 111 производств, вынесено 76 приговоров в отношении 77 человек.

Говорится не о наказании мелких козлов отпущения, а о реальных должностных лицах, которые допускают уголовные правонарушения. Так, например, в уголовном производстве по хищению, возбужденном в 2014 году, говорится о 12 миллионах гривен хищения при поставке на предприятия "Киевского бронетанкового завода". Подозреваемый - в. о. директора этого завода,

– привел пример генпрокурор.

По уголовному делу от 2015 года подозревается директор госпредприятия "Львовский бронетанковый завод". Также – хищение в сумме более 2 миллионов гривен.

В деле от 2017 года говорится о вероятном злоупотреблении служебным положением и присвоении денег в сумме более 300 тысяч гривен тогдашним директором "Николаевского судостроительного завода".

Еще одно уголовное производство, которое уже сейчас находится в НАБУ: бывший директор госпредприятия КБ "Артиллерийское вооружение" – опять же хищения.

Что известно о коррупционных схемах в Укроборонпроме?

В начале войны на Донбассе группа молодых людей вступила в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также со складов украинской армии. Накручивали цену в разы и по сговору с "Укроборонпромом" продавали эти запчасти на заводы госконцерна.



По данным журналистов, в группу входят заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский (уже уволен с должности), его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде.



В деле фигурируют люди, приближенные к президенту Петра Порошенко, и даже бывший завод гпрезидента "Кузница на Рыбацкой".



Центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима". Группа заработала более четверти миллиарда гривен на этих сделках. Значительную часть денег раздали на взятки и "откаты". Младший Гладковский отвечал за давление на оборонных чиновников, а старший убеждает сейчас, что ничего об этом не знал.