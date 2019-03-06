Луценко відзвітував про розслідування криміналу в "Укроборонпромі"

Після 2014 року в Україні почали розслідувати 480 кримінальних правопорушень на підприємствах держконцерну "Укроборнпрому". Саме стільки порушень внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У межах розслідувань було встановлено збитків на загальну суму понад 350 мільйонів гривень, повідомив на засідання Ради національної безпеки і оборони генпрокурор Юрій Луценко. З цих збитків ревізіями та експертизами підтверджено суму понад 65 мільйонів гривень.

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"З урахуванням останньої цифри за поточний рік, пов’язаної із фірмою "Оптимумспецдеталь", це – вже близько 100 мільйонів гривень . В результаті повідомлено про підозру 112 особам. З них 6 – директори оборонних підприємств, 1 – колишній генеральний директор і декілька начальників відділів", – розповів Луценко.

На сьогодні триває досудове розслідування у 150 кримінальних провадженнях щодо порушень на підприємствах "Укроборонпрому". До суду скеровано 111 проваджень, винесено 76 вирків щодо 77 осіб.

Мовиться не про покарання мілких цапів-відбувайлів, а про реальних посадових осіб, які допускають кримінальні правопорушення. Так, наприклад, у кримінальному провадженні щодо розкрадення, порушеному у 2014 році, мовиться про 12 мільйонів гривень розкрадання при поставці на підприємства "Київського бронетанкового заводу". Підозрюваний – в. о. директора цього заводу,

– навів приклад генпрокурор.

У кримінальній справі від 2015 року підозрюється директор держпідприємства "Львівський бронетанковий завод". Також – розкрадання у сумі понад 2 мільйони гривень.

У справі від 2017 року мовиться про ймовірне зловживання службовим становищем і привласнення грошей у сумі понад 300 тисяч гривень тодішнім директором "Миколаївського суднобудівного заводу".

Ще одне кримінальне провадження, яке вже зараз перебуває у НАБУ: колишній директор держпідприємства КБ "Артилерійське озброєння" – знову ж таки розкрадання.

Що відомо про корупційні схеми в Укроборонпромі? На початку війни на Донбасі група молодиків вступила у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповували військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручували ціну у рази і за змовою з "Укроборонпромом" продавали ці запчастини на заводи держконцерну.



За даними журналістів, до групи входять заступник секретаря РНБО Олег Гладковський (вже звільнений з посади), його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди.



У справі фігурують люди, наближені до президента Петра Порошенка, і навіть колишній завод президента "Кузня на Рибальському".



Центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Група заробила понад чверть мільярда гривень на цих оборудках. Значну частину грошей роздали на хабарі і "відкати". Молодший Гладковський відповідав за тиск на оборонних чиновників, а старший переконує зараз, що нічого про це не знав.