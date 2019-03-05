Розкрадання в "Укроборонпромі": заступник Букіна підтвердив закупівлю російських висотомірів

Заступник генерального директора "Укроборонпрому" Сергій Омельченко підтвердив, що єдиною компанією з виробництва висотомірів для літаків Ан-26 є підприємство з Росії.

Таку думку він висловив на прес-конференції, відповідаючи на питання, чи перевіряли в "Укроборонпромі", де ТОВ "АН-Сервіс" отримує висотоміри та хто і з якої країни їх поставляє.

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Зазначимо, що в розслідуванні журналістів Bihus.Info йдеться про те, що висотоміри закупили у компанії-посередника, яка їх придбала в компанії з ОАЕ, яка натомість купила цічастини у російської компанії.

Що таке висотомір?Висотомір – невеликий авіаційний прибор. Важливий, адже визначає положення літака у повітрі. Дуже дорого коштує, щоправда, не настільки дорого, наскільки Гладковський із Жуковим здерли за ці прибори із "Укроборонпрому".

За словами Омельченка, цей механізм закупівлі комплектуючих складається з тендерного та конкурентного підходу.

"У даному випадку було обрано найкращу цінову пропозицію з тих, що були при відповідях на запит авіаційних підприємств України, які мають відповідну спеціальність і сертифікацію з постачання авіаційних елементів", – відповів Омельченко.

Коротко про корупційні схеми в "Укроборонпромі"

• На початку війни група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.

• До групи входять: замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди.

• Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено Оптима. Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі і відкати. Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників, а старший переконує, що нічого про це не знав.