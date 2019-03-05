19:50
5 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО СЕРГЕЯ КИСЕЛЬОВА КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рогозин захотел утереть нос Илону Маску. одиночество Киркорова
      Вєсті Кремля
      21:09, 4 марта
      Вести.UA: Рука Кремля руководит Порошенко. Заоблачные мечты Вилкула
      Вєсті.UA
      19:47, 4 марта
      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных
      ЦРУ
      09:00, 1 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО СЕРГЕЯ КИСЕЛЬОВА КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      Хищения в "Укроборонпроме": заместитель Букина подтвердил закупку российских высотомеров

      134 Читати новину українською
      Заместитель Букина подтвердил закупку российских высотомеров
      Заместитель Букина подтвердил закупку российских высотомеров / Фото из открытых источников

      Заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Сергей Омельченко подтвердил, что единственной компанией по производству высотомеров для самолетов Ан-26 является предприятие из России.

      Такое мнение он высказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос, проверяли ли в "Укроборонпроме", где ООО "АН-Сервис" получает высотомеры и кто и из какой страны их поставляет.

      Читайте также: Космические суммы и главные фигуранты: вторая часть резонансного расследования о "Укроборонпроме"

      Отметим, что в расследовании журналистов Bihus.Info речь идет о том, что высотомеры закупили у компании-посредника, которая их приобрела в компании из ОАЭ, которая купила эти части у российской компании.

      Что такое висотомер?Высотомер – небольшой авиационный прибор. Важный, ведь определяет положение самолета в воздухе. Очень дорого стоит, правда, не настолько дорого, насколько Гладковский с Жуковым содрали за эти приборы с "Укроборонпрома".

      По словам Омельченко, этот механизм закупки комплектующих состоит из тендерного и конкурентного подхода.

      "В данном случае было выбрано лучшее ценовое предложение из тех, что были при ответах на запрос авиационных предприятий Украины, которые имеют соответствующую специальность и сертификацию по поставке авиационных элементов", – ответил Омельченко.

      Коротко о коррупционных схемах в "Укроборонпроме"

      • В начале войны группа молодых людей вступает в сговор с оборонными чиновниками. Они скупают военные запчасти у российских контрабандистов, а также по складам украинской армии. Накручивают цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают на его заводы.

      • В группу входят: замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде.

      • Центром сделок становится подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно Оптима. Группа зарабатывает более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздает на взятки и откаты. Младший Гладковский отвечает за давление на оборонных чиновников, а старший убеждает, что ничего об этом не знал.

      blog_ava
      Когда начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
      сегодня
      6753
      Теги: Новости России Новости Украины Коррупционные схемы в Укроборонпроме Укроборонпром
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Голы Рэмзи "убивают": жертвы известного футболиста
      сегодня , 18:27 Голы Рэмзи "убивают": жертвы известного футболиста
      68
      Скандал в "Укроборонпроме": как причастные реагируют на детали расследования
      сегодня , 18:03 Скандал в "Укроборонпроме": как причастные реагируют на детали расследования
      Євгенія Мазур 322
      Чому Порошенко звільнив Гладковського, або Розплата буде!
      сегодня , 17:36 Чому Порошенко звільнив Гладковського, або Розплата буде!
      Анатолій Кравчук 720
      Дебилы и шизофреники: Скандалы и курьезы с Ириной Фарион
      сегодня , 16:45 Дебилы и шизофреники: Скандалы и курьезы с Ириной Фарион
      6 5479
      Что всплыло после расследования об "Укроборонпроме": анализируем
      сегодня , 15:00 Что всплыло после расследования об "Укроборонпроме": анализируем
      Юрій Бутусов 1796
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Герман рассказала о комплексах и сложном характер Януковича
       27 февраля 2014 , 19:26 20
      Взрыв в Харькове расценивают как диверсию
       17 января 2015 , 19:43
      Маркевич прокомментировал результаты жеребьевки квалификации к Евро-2020
       7 декабря 2018 , 15:33
      Полиция прекратила поиски пропавшего самолета с футболистом Эмилиано Салой – официальное заявление
       24 января , 18:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук