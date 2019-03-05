Хищения в "Укроборонпроме": заместитель Букина подтвердил закупку российских высотомеров

Заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Сергей Омельченко подтвердил, что единственной компанией по производству высотомеров для самолетов Ан-26 является предприятие из России.

Такое мнение он высказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос, проверяли ли в "Укроборонпроме", где ООО "АН-Сервис" получает высотомеры и кто и из какой страны их поставляет.

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Отметим, что в расследовании журналистов Bihus.Info речь идет о том, что высотомеры закупили у компании-посредника, которая их приобрела в компании из ОАЭ, которая купила эти части у российской компании.

Что такое висотомер?Высотомер – небольшой авиационный прибор. Важный, ведь определяет положение самолета в воздухе. Очень дорого стоит, правда, не настолько дорого, насколько Гладковский с Жуковым содрали за эти приборы с "Укроборонпрома".

По словам Омельченко, этот механизм закупки комплектующих состоит из тендерного и конкурентного подхода.

"В данном случае было выбрано лучшее ценовое предложение из тех, что были при ответах на запрос авиационных предприятий Украины, которые имеют соответствующую специальность и сертификацию по поставке авиационных элементов", – ответил Омельченко.

Коротко о коррупционных схемах в "Укроборонпроме"

• В начале войны группа молодых людей вступает в сговор с оборонными чиновниками. Они скупают военные запчасти у российских контрабандистов, а также по складам украинской армии. Накручивают цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают на его заводы.

• В группу входят: замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде.

• Центром сделок становится подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно Оптима. Группа зарабатывает более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздает на взятки и откаты. Младший Гладковский отвечает за давление на оборонных чиновников, а старший убеждает, что ничего об этом не знал.