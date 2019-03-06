ГПУ оголосила підозру керівнику підприємства, замішаному в корупції в "Укроборонпромі"

Керівникові ТОВ "Оптимумспецдеталь" Андрієві Рогозі 5 березня повідомили про підозру в несплаті близько 30 мільйонів гривень податків. Його фірма "Оптимумспецдеталь" була центром корупційних схем в "Укроборонпромі", свідчить розслідування журналістів.

"Отримані в ході слідства докази передані до експертної установи і якщо експертиза підтвердить їх автентичність, ми плануємо вручення підозри ймовірним співучасникам пана Рогози у розкраданні державного бюджету шляхом несплати податків", – сказав на засіданні РНБО генпрокурор Юрій Луценко.

Читайте також: Луценко відзвітував про розслідування криміналу в "Укроборонпромі"

Голова ГПУ при цьому зауважив, що "Оптимумспецдеталь" постачала на різні підприємства "Укроборнпрому" продукцію на загальну суму близько 140 мільйонів гривень. А сума, озвучена у ЗМІ (250 мільйонів гривень), за словами Луценка, не відповідає дійсності.

Справу про "Оптимумспецдеталь" ми ведемо з 2016 року. Наш результат: уже в 2018 році керівник цього підприємства пан Рогоза з двома своїми співучасниками-працівниками СБУ перебувають на лаві підсудних у Печерському райсуді Києва за звинуваченнями у шахрайстві,

– розповів генпрокурор.

Він пояснив, що Рогоза разом зі спільниками вимагали у дружини одного з колишніх високопосадовців гроші нібито для передачі працівникам правоохоронних органів: "На цьому вони були спіймані і ніхто їх не збирається покривати. Вони перебувають у суді і їм світить досить великий термін".

Що відомо про корупційні схеми в "Укроборонпромі"? На початку війни на Донбасі група молодиків вступила у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповували військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручували ціну у рази і за змовою з "Укроборонпромом" продавали ці запчастини на заводи держконцерну.



За даними журналістів, до групи входять заступник секретаря РНБО Олег Гладковський (вже звільнений з посади), його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди.



У справі фігурують люди, наближені до президента Петра Порошенка, і навіть колишній завод гпрезидента "Кузня на Рибальському".



Центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Група заробила понад чверть мільярда гривень на цих оборудках. Значну частину грошей роздали на хабарі і "відкати". Молодший Гладковський відповідав за тиск на оборонних чиновників, а старший переконує зараз, що нічого про це не знав.