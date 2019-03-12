Коррупция в "Укроборонпроме": Совет контроля призвал уволить заместителя Сытника

Совет общественного контроля обратился к директору НАБУ Артему Сытнику с требованием отстранить от обязанностей первого заместителя руководителя НАБУ Гизо Углаву, который фигурирует в расследовании Bihus.infо.

В заявлении СОК также говорится о требовании увольнения заместителя руководителя Третьего отдела І подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ Олега Борисенко и детектива Третьего отдела І подразделения Главного подразделения детективов НАБУ Дмитрия Литвиненко.

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Кроме того, Совет созывает внеочередное заседание с участием Артема Сытника и упомянутых работников и требует предъявить все копии документов, которые журналисты показали в программе.

Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"? Команда журналистских расследований Bihus.Info выяснила, что Игорь Гладковский – сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет по меньшей мере 250 миллионов гривен.



К коррупционным операциям, убеждают журналисты, причастны Олег Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.



Согласно расследованию, сделки организовывали через 3 главных фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском", который тогда принадлежал Порошенко. Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима". Реальным ее владельцем является Рогоза, а документальным – его представитель. В 2016 году, расследуя одно из дел в отношении "Укроборонпрома", военная прокуратура выходила на нее.



11 марта появилась новая часть расследования, где оказалось, что в ГПУ и СБУ брали взятки за закрытие дел о хищениях в "Укроборонпроме", а также указана причастность к этому НАБУ.

Первая часть расследования – Отмывали безумные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"



Вторая часть расследования – Космические суммы и главные фигуранты: вторая часть резонансного расследования об "Укроборонпроме"



Третья часть расследования – Правоохранительные органы и коррупция в "Укроборонпроме": финальная часть скандального расследования