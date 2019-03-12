Корупція в "Укроборонпромі": Рада контролю закликала звільнити заступника Ситника

Рада громадського контролю звернулась до директора НАБУ Артема Ситника з вимогою відсторонити від обов'язків першого заступника керівника НАБУ Гізо Углаву, який фігурує у розслідуванні Bihus.infо.

У заяві РГК також йдеться про вимогу звільнення заступника керівника Третього відділу І підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Олега Борисенка та детектива Третього відділу І підрозділу Головного підрозділу детективів НАБУ Дмитра Литвиненка.

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Крім того, Рада скликає позачергове засідання за участю Артема Ситника та згаданих працівників і вимагає пред'явити усі копії документів, які журналісти показали у програмі.

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"? Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з'ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними у 2-4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



До корупційних операцій, переконують журналісти, є причетними Олег Гладковський, екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Відповідно до розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на тоді належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Реальним її власником є Рогоза, а документальним – його представник. У 2016 році, розслідуючи одну зі справ щодо "Укроборонпрому", військова прокуратура виходила на неї.



11 березня з'явилась нова частина розслідування, де виявилось, що в ГПУ і СБУ брали хабарі за закриття справ щодо розкрадання в "Укроборонпромі", а також причетність НАБУ.

Перша частина розслідування – Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі".



Друга частина розслідування – Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром".



Третя частина розслідування – Правоохоронні органи та корупція в "Укроборонпромі": фінальна частина скандального розслідування.