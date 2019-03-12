Корупційний скандал в "Укроборонпромі": в СБУ відреагували на резонансне розслідування

У Службі безпеки України відреагували на останню частину журналістського розслідування щодо корупції в "Укроборонпромі".

24 канал повідомляв, що 11 березня вийшла фінальна частина розслідування журналістів Bihus.info, в якій розповідається про те, що всі слідчі органи, які повинні розслідувати розкрадання в "Укроборонпромі", знали про нього. Журналісти стверджують, що в Генпрокуратурі, військовій прокуратурі, Службі безпеки, ГФС і НАБУ неодноразово порушували кримінальні провадження, але закривали їх за хабарі.

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СБУ послідовно очищає власні ряди від корупціонерів та зрадників. Не стала виключенням й справа щодо співробітника Головного управління СБУ у Києві та області Дмитра Москаленка, відкрита Генеральною прокуратурою за підозрою у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах,

– мовиться в офіційному повідомленні спецслужби.

Там зазначають: у межах розпочатого ще у 2016 році кримінального провадження Москаленка затримали співробітниками підрозділу внутрішньої безпеки СБУ спільно із військовою прокуратурою.

"Відповідно до вимог законодавства 17 лютого 2017 року він був виведений у розпорядження на час досудового розслідування, під час якого СБУ надавало повне сприяння Генпрокуратурі у цій справі. На сьогодні цю справу вже розглядає суд", – додали у СБУ.

Дивіться відео: у ГПУ та СБУ відреагували на резонансне розслідування Bihus.Іnfo

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з’ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



До корупційних операцій, переконують журналісти, є причетними Олег Гладковський (раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Відповідно до розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на тоді належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Реальним її власником є Рогоза, а документальним – його представник. У 2016 році, розслідуючи одну зі справ щодо "Укроборонпрому", військова прокуратура виходила на неї.



27 лютого в НАБУ повідомили, що почали досудове розслідування за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Перша частина розслідування – Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"

Друга частина розслідування – Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром"

Третя частина розслідування – Правоохоронні органи та корупція в "Укроборонпромі": фінальна частина скандального розслідування