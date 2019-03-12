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      Коррупционный скандал в "Укроборонпроме": в СБУ отреагировали на резонансное расследование

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      В СБУ отреагировали на новую часть журналистского расследования о коррупции в "Укроборонпроме"
      В СБУ отреагировали на новую часть журналистского расследования о коррупции в "Укроборонпроме" / Фото из открытых источников

      В Службе безопасности Украины отреагировали на последнюю часть журналистского расследования о коррупции в "Укроборонпроме".

      24 канал сообщал, что 11 марта вышла финальная часть расследования журналистов Bihus.info, в которой рассказывается о том, что все следственные органы, которые должны расследовать хищения в "Укроборонпроме", знали о них. Журналисты утверждают, что в Генпрокуратуре, военной прокуратуре, Службе безопасности, ГФС и НАБУ неоднократно возбуждали уголовные производства, но закрывали их за взятки.

      Читайте также: ГПУ отреагировала на новую часть расследования о коррупции в "Укроборонпроме"

      СБУ последовательно очищает собственные ряды от коррупционеров и предателей. Не стало исключением и дело в отношении сотрудника Главного управления СБУ в Киеве и области Дмитрия Москаленко, открытое Генеральной прокуратурой по подозрению в совершении мошенничества в особо крупных размерах,
      – говорится в официальном сообщении спецслужбы.

      Там отмечают: в рамках начатого еще в 2016 году уголовного производства Москаленко задержали сотрудники подразделения внутренней безопасности СБУ совместно с военной прокуратурой.

      "В соответствии с требованиями законодательства 17 февраля 2017 года он был выведен в распоряжение на время досудебного расследования, во время которого СБУ оказывало полное содействие Генпрокуратуре в этом деле. На сегодня это дело уже рассматривает суд", – добавили в СБУ.

      Смотрите видео: в ГПУ и СБУ отреагировали на резонансное расследование Bihus.Info

       

      Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"? Команда журналистских расследований Bihus.Info выяснила, что Игорь Гладковский – сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет по меньшей мере 250 миллионов гривен.

      К коррупционным операциям, убеждают журналисты, причастны Олег Гладковский (ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

      Согласно расследованию, сделки организовывали через 3 главных фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском", который тогда принадлежал Порошенко. Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима". Реальным ее владельцем является Рогоза, а документальным – его представитель. В 2016 году, расследуя одно из дел в отношении "Укроборонпрома", военная прокуратура выходила на нее.

      27 февраля в НАБУ сообщили, что начали досудебное расследование по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением.

      Первая часть расследования – Отмывали огромные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"
      Вторая часть расследования – Космические суммы и главные фигуранты: вторая часть резонансного расследования об "Укроборонпроме"
      Третья часть расследования – Правоохранительные органы и коррупция в "Укроборонпроме": финальная часть скандального расследования

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      Теги: Новости Украины СБУ Новости политики Коррупционные схемы в Укроборонпроме Укроборонпром Коррупция Журналисты
      Источник: 24 Канал
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