ГПУ отреагировала на новую часть расследования о коррупции в "Укроборонпроме"

Накануне журналисты Bihus.info выяснили, что большинство правоохранительных органов Украины знали о коррупционных схемах в "Укроборонпроме" и даже могли получать деньги за затягивание дел. 12 марта в Генпрокуратуре эту информацию опровергли.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко написал на своей странице в Facebook, в ГПУ расследуется только одно производство, в рамках которого закон дает возможность прокуратуре расследовать некоррупционные преступления.

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Лысенко также отметил, что одним из направлений расследования было мошенничество.

"Этот эпизод в суде с 2018 года. Сотрудник СБУ, который упоминается в разговорах с фигурантом расследования – Рогозой, уже на скамье подсудимых", – подчеркнул пресс-секретарь ГПУ.

Второй эпизод, по словам Лысенко, касается неуплаты налогов. Пресс-секретарь ГПУ утверждает, что подозрение в этом объявлено и уже взыскана большая сумма в госбюджет.

Что касается коррупционной составляющей: хищение или коррупционные действия должностных лиц "Укроборонпрома" – исключительная подследственность НАБУ,

– заверил он.

И добавил, что сейчас идет служебная проверка с использованием детектора лжи относительно обстоятельств возможного "слива" материалов производства.

Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?Команда журналистских расследований Bihus.Info выяснила, что Игорь Гладковський – сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.



К коррупционным схемам, убеждают журналисты, причастны Олег Гладковский (ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.



Согласно расследованию, сделки организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском", который в то время принадлежал Порошенко. Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима". Реальным ее владельцем является Рогоза, а документальным – его представитель. В 2016 году, расследуя одно из дел в отношении "Укроборонпрома", военная прокуратура выходила на нее.



27 февраля в НАБУ сообщили, что начали досудебное расследование по признакам присвоения, растраты имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением.

Первая часть расследования – Отмывали баснословные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"

Вторая часть расследования – Космические суммы и главные фигуранты: вторая часть резонансного расследования об "Укроборонпроме"

Третья часть расследования – Правоохранительные органы и коррупция в "Укроборонпроме": финальная часть скандального расследования