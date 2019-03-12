ГПУ відреагувала на нову частину розслідування про корупцію в "Укроборонпромі"

Напередодні журналісти Bihus.info з'ясували, що більшість правоохоронних органів України знали про корупційні схеми в "Укроборонпромі" й навіть могли отримувати гроші за затягування справ. 12 березня у Генпрокуратурі цю інформацію заперечили.

Прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко написав на своїй сторінці у Facebook, що в ГПУ розслідується лише одне провадження, в рамках якого закон дає можливість прокуратурі розслідувати некорупційні злочини.

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Лисенко також зазначив, що одним з напрямків розслідування було шахрайство.

"Цей епізод в суді з 2018 року. Співробітник СБУ, який згадується в розмовах із фігурантом розслідування – Рогозою, вже на лаві підсудних", – наголосив прес-секретар ГПУ.

Другий епізод, за словами Лисенка, стосується несплати податків. Прес-секретар ГПУ переконує, що підозра щодо цього i оголошена й вже стягнута чимала сума до держбюджету.

Щодо корупційної складової: розкрадання чи корупційні дії посадових осіб "Укроборонпрому" – виключна підслідність НАБУ,

– запевнив він.

Й додав, що зараз триває службова перевірка з використанням детектора брехні щодо обставин можливого "зливу" матеріалів провадження.

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з’ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



До корупційних операцій, переконують журналісти, є причетними Олег Гладковський (раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Відповідно до розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на тоді належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Реальним її власником є Рогоза, а документальним – його представник. У 2016 році, розслідуючи одну зі справ щодо "Укроборонпрому", військова прокуратура виходила на неї.



27 лютого в НАБУ повідомили, що почали досудове розслідування за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Перша частина розслідування – Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"

Друга частина розслідування – Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром"

Третя частина розслідування – Правоохоронні органи та корупція в "Укроборонпромі": фінальна частина скандального розслідування