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      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
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      Корупція в "Укроборонпромі": нові подробиці від Луценка

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      Нові подробиці від Луценка щодо розслідування в "Укроборонпромі"
      Нові подробиці від Луценка щодо розслідування в "Укроборонпромі" / Фото з відкритих джерел

      Генпрокурор України Юрій Луценко переконаний, що Віталій Жуков, Ігор Гладковський і Андрій Рогоза є співучасники корупційних схем в "Укроборонпромі".

      В інтерв'ю "Цензор.нет" Луценко сказав, що під час розслідування ГПУ не встановила переписки Андрія Рогози з Ігорем Гладковським. А з листування Рогози та Віталія Жукова стає зрозуміло, що всі вони (Гладковський, Рогоза, Жуков, – 24 канал) є співучасниками злочину. Однак це не є підставою для суду. 

      Читайте також: Корупція в "Укроборонпромі": НАБУ обшукало Гладковських

      "Ми маємо довести автентичність цієї переписки та отримати хоч якісь інші докази, бо просто переписка не є підставою для суду", – каже Луценко.

      Генпрокурор детально розповів, як НАБУ, ДФС і СБУ діяли у корупційній схемі в "Укроборонпромі". 

      Служба безпеки заводу, яка, найімовірніше, лобіює іншу фірму, каже: "Є довідка з ДФС у нас, що ви, "Оптимумспецдеталь", маєте справу з ризиковими конвертаційними структурами... Ваша ціна нас не влаштовує, нас влаштовує більша". В результаті Рогоза з компаньйонами якось здобуває довідку з ДФС, що вони помилилися, що сама "Оптимумспецдеталь" не є ризиковою. Але все одно компанія не може нічого продати. Бо з'являється така сама довідка, що нібито "Оптимумспецдеталь" фіктивна – вже від СБУ,
      – зазначив голова ГПУ. 

      Він пояснив, що фірма знову злетіла з конкурсу бронетанкового заводу. Однак вони дивним чином отримали через знайомих "СБУшників" нову довідку, що "Оптіма" – не фіктивна фірма, а то була помилка.

      "Але знову їх не допустили на конкурс. Цього разу проти них з'являється нова довідка про фіктивність – тепер від НАБУ. І тоді у Рогози починається активна переписка з найвідомішим секретним агентом в Україні – Шевченком, який сам публічно оголошує, що він секретний агент НАБУ", – додав Луценко. 

      Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"? Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з’ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

      До корупційних операцій, переконують журналісти, є причетними Олег Гладковський (раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

      Відповідно до розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на тоді належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Реальним її власником є Рогоза, а документальним – його представник. У 2016 році, розслідуючи одну зі справ щодо "Укроборонпрому", військова прокуратура виходила на неї. 

      27 лютого в НАБУ повідомили, що почали досудове розслідування за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

      Дивіться першу та другу частину розслідування про "Укроборонпром"

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      Теги: Новини України Новини політики Укроборонпром Корупційні схеми в Укроборонпромі Юрій Луценко Розслідування НАБУ Державна фіскальна служба СБУ ГПУ
      Джерело: 24 Канал
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