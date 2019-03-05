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      Корупція в "Укроборонпромі": Гладковський подав до суду на авторів скандального розслідування

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      Гладковський подав до суду на журналістів програми "Наші гроші"
      Гладковський подав до суду на журналістів програми "Наші гроші" / Колаж 24 каналу

      Ігор Гладковський, який є одним з головних фігурантів розслідування про масштабні корупційні схеми в "Укроборонпромі", подав до суду на журналістів програми "Наші гроші" – керівника проекту Дениса Бігуса і розслідувачку Лесю Іванову.

      Подов Гладковський подав до Подільського районного суду Києва 4 березня. 

      Читайте також: В "Укроборонпромі" відреагували на журналістське розслідування про корупційні схеми

      Розглядатиме справу суддя Володимир Гребенюк.


      Гладковський подав позов на Бігуса 

      На переконання Ігоря Гладковського, метою розслідування журналістів була дискредитація чинного президента Петра Порошенка під час виборчої кампанії.

      Коротко про корупційні схеми в "Укроборонпромі"

      • На початку війни група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.

      • До групи входять: замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди. У справі фігурують люди, наближені до президента Петра Порошенка, і навіть колишній завод гаранта "Кузня на Рибальському".

      • Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено Оптима. Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі і відкати. Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників, а старший переконує, що нічого про це не знав.

      Дивіться першу та другу частину розслідування про "Укроборонпром".

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      Теги: Новини України Розслідування Судді Укроборонпром Корупція Корупційні схеми в Укроборонпромі Журналісти
      Джерело: 24 Канал
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