Коррупция в "Укроборонпроме": новые подробности от Луценко

Генпрокурор Украины Юрий Луценко убежден, что Виталий Жуков, Игорь Гладковський и Андрей Рогоза является соучастники коррупционных схем в "Укроборонпроме".

В интервью "Цензор.нет" Луценко сказал, что во время расследования ГПУ не установила переписки Андрея Рогозы с Игорем Гладковским. А из переписки Рогозы и Виталия Жукова стало понятно, что все они соучастники преступления. Однако это не является основанием для суда.

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Мы должны доказать подлинность этой переписки и получить хоть какие-то другие доказательства, потому что просто переписка не является основанием для суда,

– объяснил Луценко.

Генпрокурор подробно рассказал, как НАБУ, ГФС и СБУ действовали в коррупционной схеме в "Укроборонпроме".

Служба безопасности завода, которая, скорее всего, лоббирует другую фирму, говорит: "Есть справочка с ГФС у нас, что вы, "Оптимумспецдеталь", имеете дело с рисковыми конвертационными структурами... Ваша цена нас не устраивает, нас устраивает больше". В результате Рогоза с компаньонами как-то достает справку с ГФС, что они ошиблись, что сама "Оптимумспецдеталь" не является рисковой. Но все равно компания не может ничего продать. Потому появляется такая же справка, якобы "Оптимумспецдеталь" фиктивная – уже от СБУ,

– отметил глава ГПУ.

Он пояснил, что фирма снова слетела с конкурса бронетанкового завода. Однако они странным образом получают через знакомых "СБУшников" новую справку, что "Оптима" – не фиктивная фирма, а это была ошибка.

"Но опять они не допущены на конкурс. На этот раз против них появляется новая справочка о фиктивности – теперь от НАБУ. И тогда в Рогозы начинается активная переписка с известным секретным агентом в Украине – Шевченко, который сам публично объявляет, что он секретный агент НАБУ", – добавил Луценко.

Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?

Команда журналистских расследований Bihus.Info выяснила, что Игорь Гладковський – сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.



К коррупционным сделкам, по данным журналистов, причастны Олег Гладковский (ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.



По данным расследования, соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбацком", который на тот момент принадлежал Порошенко. Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима".



27 февраля в НАБУ сообщили, что начали досудебное расследование по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением.

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