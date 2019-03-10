00:37
10 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лошадь вместо Лаврова. Российский уровень счастья
      Вєсті Кремля
      21:04, 9 марта
      Вести. UA. Жир: Труханов ворует сырники Тимошенко. Скелет в шкафу Ляшко
      Вєсті.UA
      20:15, 9 марта
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, 8 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ

      Коррупция в "Укроборонпроме": новые подробности от Луценко

      38 Читати новину українською
      Новые подробности от Луценко по расследованию в "Укроборонпроме"
      Новые подробности от Луценко по расследованию в "Укроборонпроме" / Фото из открытых источников

      Генпрокурор Украины Юрий Луценко убежден, что Виталий Жуков, Игорь Гладковський и Андрей Рогоза является соучастники коррупционных схем в "Укроборонпроме".

      В интервью "Цензор.нет" Луценко сказал, что во время расследования ГПУ не установила переписки Андрея Рогозы с Игорем Гладковским. А из переписки Рогозы и Виталия Жукова стало понятно, что все они соучастники преступления. Однако это не является основанием для суда.

      Читайте также: Коррупция в "Укроборонпроме": НАБУ обыскало Гладковских

      Мы должны доказать подлинность этой переписки и получить хоть какие-то другие доказательства, потому что просто переписка не является основанием для суда,
      – объяснил Луценко.

      Генпрокурор подробно рассказал, как НАБУ, ГФС и СБУ действовали в коррупционной схеме в "Укроборонпроме".

      Служба безопасности завода, которая, скорее всего, лоббирует другую фирму, говорит: "Есть справочка с ГФС у нас, что вы, "Оптимумспецдеталь", имеете дело с рисковыми конвертационными структурами... Ваша цена нас не устраивает, нас устраивает больше". В результате Рогоза с компаньонами как-то достает справку с ГФС, что они ошиблись, что сама "Оптимумспецдеталь" не является рисковой. Но все равно компания не может ничего продать. Потому появляется такая же справка, якобы "Оптимумспецдеталь" фиктивная – уже от СБУ,
      – отметил глава ГПУ.

      Он пояснил, что фирма снова слетела с конкурса бронетанкового завода. Однако они странным образом получают через знакомых "СБУшников" новую справку, что "Оптима" – не фиктивная фирма, а это была ошибка.

      "Но опять они не допущены на конкурс. На этот раз против них появляется новая справочка о фиктивности – теперь от НАБУ. И тогда в Рогозы начинается активная переписка с известным секретным агентом в Украине – Шевченко, который сам публично объявляет, что он секретный агент НАБУ", – добавил Луценко.

      Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?
      Команда журналистских расследований Bihus.Info выяснила, что Игорь Гладковський – сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.

      К коррупционным сделкам, по данным журналистов, причастны Олег Гладковский (ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

      По данным расследования, соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбацком", который на тот момент принадлежал Порошенко. Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима".

      27 февраля в НАБУ сообщили, что начали досудебное расследование по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением.

      СКАНДАЛ В "УКРОБОРОНПРОМЕ": ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

      blog_ava
      Нацкорпус попытался прорваться на сцену к Порошенко в Черкассах, все закончилось столкновениями
      9 марта
      1095
      Теги: ГПУ СБУ Государственная фискальная служба НАБУ Расследования Юрий Луценко Коррупционные схемы в Укроборонпроме Укроборонпром Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 9 марта: Акции против Гладковских и и "русский поэт Шевченко" в Крыму
      9 марта , 22:25 Главные новости 9 марта: Акции против Гладковских и и "русский поэт Шевченко" в Крыму
      3
      За десятки метрів від ворога: відважний боєць "Джин" про бойові новинки агресора
      9 марта , 22:00 За десятки метрів від ворога: відважний боєць "Джин" про бойові новинки агресора
      Повернись живим 2106
      Вторые половинки, или кто будет первой леди или джентльменом Украины
      9 марта , 20:01 Вторые половинки, или кто будет первой леди или джентльменом Украины
      Наталія Лебідь 972
      Нова інтрига виборів: хто забере голоси українців, які не визначились
      9 марта , 19:00 Нова інтрига виборів: хто забере голоси українців, які не визначились
      Крістіна Бердинських 509
      Скасування статті про незаконне збагачення: що терміново вимагають країни Заходу
      9 марта , 17:00 Скасування статті про незаконне збагачення: що терміново вимагають країни Заходу
      Віталій Шабунін 411
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Число жертв аварии на шахте "Северная" возросло до 5
       12 февраля 2012 , 16:55
      Каверы, которые заставят вас влюбиться в классическую музыку
       4 марта , 11:07
      Названы любимые авто американцев
       20 января , 12:52
      Экс-игрок сборной Украины вспомнил, как "сине-желтые" одолжили у шведов шорты
       20 января , 16:21
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук