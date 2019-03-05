Скандал в "Укроборонпромі": як причетні реагують на деталі розслідування

Журналісти продовжують розслідувати корупційні схеми в "Укроборонпромі". Головні фігуранти – Олег та Ігор Гладковські, Віталій Жуков та Павло Букін. Якою була реакція на розслідування політиків та тих, кого називають причетними до оборудок, – розбирались журналісти 24 каналу.

Після публікації трьох з чотирьох серій розслідування, уже можна простежити певну динаміку заяв та коментарів.

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Про третю частину розслідування корупційних схем в оборонній галузі. У цій частині журналісти Bihus.Info показують, як майбутній директор концерну "Укроборонпром" віддав на розпил угрупуванню юних бізнесменів Гладковського-Жукова міжнародний контракт на 14 мільйонів. Оце "угруповання Жукова-Гладковського" поставило державній компанії "Укрспецекспорт" російські деталі для літаків за ціною, завищеною у 7 разів. З цієї угоди нібито отримали відкати тодішній директор компанії Павло Букін і заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, син якого і реалізовував цю оборудку.

Дивіться третю частину скандального розслідування у нашому відео:

Бурхливою. При чому – на всі його частини. Були політики, які заявляли, що вони вимагають імпічменту,. Були ті, хто намагався пояснювати, що армію розкрадали задовго до початку війни. У цілому, спекулювати на цій темі намагались всі, хто хоч якось причетний до політичної сфери.

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Перший коментар на офіційному сайті концерну з'явився 26 лютого. Після оприлюднення першої частини розслідування. 5 березня після публікації другої частини матеріалу представники "Укроборонпрому" звернулися до українців вдруге. Вони запевнили, що інформація про корупційні схеми має ознаки маніпуляцій й наголосили, що автори не навели у сюжеті точку зору концерну. За їх словами, інформація про так зване семикратне підвищення ціни на прилади для АН-26 є некоректною. Представники "Укроборонпрому" також зазначили, що згідно з умовами договору зазначені прилади мали були замінені на нові, виготовлені не пізніше 2015 року.

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Після виходу в ефір першої частини розслідування Порошенко заявив, що підписав указ про звільнення Гладковського з посади першого заступника голови РНБО. А також закликав НАБУ розслідувати резонансні публікації журналістів "Наші гроші з Денисом Бігусом" щодо корупції в "Укроборонпромі". Національне антикорупційне бюро пообіцяло, що його детективи "проаналізують інформацію про факти корупції в оборонній сфері" та нададуть їй належну оцінку. Крім того, відсторонили низку керівників оборонних заводів.

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Автори розслідування самі зазначили, що це розслідування – не про контрабанду. Воно про хлопчиків-мажорів, які нахабно наживались на оборонці, бо просто могли це зробити. Правоохоронці не звертались до редакції Bihus.Info щодо матеріалів з розслідування про розкрадання в оборонній сфері України, до якого ймовірно причетне оточення президента.

Про це ЗМІ розповіла авторка розслідування Леся Іванова.

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Не всі. Позиція Віталія Жукова та Андрія Рогози, які фігурують у цій справі, журналістам наразі невідома. Але переважна більшість з тих, кого називають причетними до корупційних схем в "Укроборонпромі", свою думку таки висловили.

Гендиректор "Укроборонпрому" Павло Букін в розмові із журналістами наголосив, що розслідування є "набором фотографій із приклеєними до них діалогами". Окремо він зупинився на постаті колишнього співробітника "Укроборонпрому" Віталія Жукова, якого в розслідуванні називають другом Гладковського-молодшого. Букін підтвердив, що цей чоловік йому знайомий.

"Моя особиста оцінка? Знахабнілий мажор. Я особисто до нього ставлюся скептично. Хоча б з огляду на різницю у віці та життєвому досвіді. Для мене особисто є неможливим мати з ним ділові відносини",

– запевнив він.

За словами Букіна, Жуков кілька разів просив його "організувати якісь постачання", але "близько не підпускав його до організації будь-яких постачань в інтересах компанії або концерну".

Директор "Укроборонпрому" також підтвердив, що знайомий із сином першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Однак той ніколи не впливав на господарську діяльність підпорядкованих йому структур.

Ветеран "Донбасу" Євген Шевченко, якого називали причетним до корупційної оборудки у першій частині розслідування, перед публікацією його продовження спростував свою причетність до цих схем.

При цьому його роль у всіх цих подіях журналісти в уже опублікованих матеріалах все ще не розкривають.

До того, як його звільнили, член РНБО Олег Гладковський попросив тимчасово призупинити його повноваження першого заступника секретаря РНБО. В ефірі одного з каналів він, коментуючи розслідування, заявив, що "це навіть не інформація, а якась частина брудних технологій". Його син Ігор Гладковський пообіцяв подати на журналістів до суду – за поширення неправдивої інформації. І подав – це підтверджує інформація на сайті Подільського районного суду Києва.

Після публікації другої частини розслідування Гладковський-молодший навіть зробив відеопарродію на програму "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Своє відео він символічно назвав "Ваші гроші". Та заявив, що за допомогою певних комп'ютерних програм нібито легко можна зняти будь-яку програму-розслідування. Він не спростовував матеріали, опубліковані журналістами, лише зазначив, що "реальність змішали з фейком і видають це за правду" та пообіцяв скоро показати, "хто зліпив цей фейк та злив його журналістам".

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