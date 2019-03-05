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      В "Укроборонпромі" відреагували на журналістське розслідування про корупційні схеми

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      Укроборонпром — це об'єднання багатопрофільних підприємств різних галузей оборонної промисловості України
      Укроборонпром — це об'єднання багатопрофільних підприємств різних галузей оборонної промисловості України / ukroboronprom.com.ua

      Напередодні команда журналістських розслідувань Bihus.Info опублікувала дві частини розслідування про розкрадання в оборонному секторі України.

      За словами журналістів, син першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними цінами

      Читайте також: Розслідування про корупцію в "Укроборонпромі": Гладковський-молодший відповів журналістам

      Коротко про корупційні схеми в "Укроборонпромі"

      • На початку війни група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.

      • До групи входять: замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди.

      • Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено Оптима. Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі і відкати. Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників, а старший переконує, що нічого про це не знав.

      Реакція концерну

      Перший коментар на офіційному сайті концерну з'явився 26 лютого після оприлюднення першої частини розслідування. 5 березня після публікації другої частини матеріалу представники "Укроборонпрому" звернулися до українців вдруге. 

      Вони запевнили, що інформація про корупційні схеми має ознаки маніпуляцій й наголосили, що автори не навели у сюжеті точку зору концерну.

      Інформація про так зване семикратне підвищення ціни на прилади для АН-26 є некоректною. В договорі з іноземним замовником було передбачено встановлення на два літаки комплектів висотомірів по три прилади у кожному,
      – йдеться у повідомленні.

      Представники "Укроборонпрому" також зазначили, що згідно з умовами договору зазначені прилади мали були замінені на нові, виготовлені не пізніше 2015 року. "Ми зверталися до українських авіаційних підприємств, однак всі, окрім ТОВ "АН-Сервіс", повідомили нам про відсутність цих висотомірів", – запевнили на сайті концерну. 

      Що таке висотомір?Невеликий авіаційний прилад. Важливий, адже визначає положення літака у повітрі. 

      Представники "Укроборонпрому" також написали, що не коментуватимуть питання доставки приладів в Україну, оскільки підприємства концерну не надавали послуг логістики.

      Й додали, що вважають категорично некоректним твердження журналістів щодо вартості товарів без повного розуміння ними усіх нюансів формування митної вартості.

      "Виконання цього договору забезпечило роботою декілька тисяч працівників авіабудівної галузі України, а його загальна вартість становила близько 6 мільйонів доларів", – підсумували у повідомленні.

      Дивіться першу та другу частину розслідування про "Укроборонпром".

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      Теги: Новини України Укроборонпром Корупційні схеми в Укроборонпромі Скандал Розслідування Гроші Корупція
      Джерело: 24 Канал
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