Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук. Також внаслідок падіння уламків було пошкоджено житловий будинок.

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Які наслідки атаки Росії на Прикарпаття

Уранці 17 листопада російські війська завдали чергового масованого удару по Україні. Онищук розповіла, що на Прикарпатті росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури. На місці удару виникла пожежа, наразі рятувальники її ліквідовують.

Попередньо, на щастя, обійшлось без постраждалих. Усі відповідні служби працюють на місці. Ситуація контрольована,

– зазначила Онищук.

Вона додала, що в області працювала ППО. Внаслідок падіння уламків в одній з громад Прикарпаття було пошкоджено житловий будинок.

До слова, російські війська обстріляли теплоелектростанції ДТЕК, пошкоджено обладнання станцій. Після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно розпочали роботу з усунення наслідків атаки та відновлення роботи обладнання.