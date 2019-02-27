НАБУ почало розслідувати корупцію в оборонному секторі після гучного розслідування журналістів

Детективи Національного антикорупційного бюро почали розслідувати можливу причетність першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та керівників "Укроборонпрому" до розкрадання в оборонному секторі.

Після аналізу фактів, викладених у журналістському розслідуванні Лесі Іванової, в НАБУ встановили, що частина описаних відомостей про корупцію в оборонній сфері вже розслідується детективами бюро.

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Щодо інших фактів можливого заволодіння в особливо великих розмірах коштами держпідприємств і держбюджету, яке скоїла організована група, то 26 лютого детективи НАБУ почали досудове розслідування. Це розслідування за статтею "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Покарання за цей злочин – ув’язнення на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Що відомо про корупційні схеми в оборонному секторі України? Команда журналістських розслідувань Bihus.Info опублікувала фільм, к якому стверджується, що син першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами. Згідно з даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка, екс-керівник "Укрспецекспорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну. Угоди організовувалися через три головні фірми-прокладки, а однією з подібних фірм нібито виступав завод "Кузня на Рибальському", якиц на той момент належав Порошенку.

Дивіться відео розслідування про корупційні схеми в оборонному секторі України: