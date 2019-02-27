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      НАБУ начало расследовать коррупцию в оборонном секторе после громкого расследования журналистов

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      НАБУ начало расследовать коррупцию в оборонном секторе Украины
      НАБУ начало расследовать коррупцию в оборонном секторе Украины / 24 канал

      Детективы Национального антикоррупционного бюро начали расследовать возможную причастность первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и руководителей "Укроборонпрома" к хищению в оборонном секторе.

      После анализа фактов, изложенных в журналистском расследовании Леси Ивановой, в НАБУ установили, что часть описанных сведений о коррупции в оборонной сфере уже расследуется детективами бюро.

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      Относительно других фактов возможного завладения в особо крупных размерах денежными средствами госпредприятий и госбюджета, которое совершила организованная группа, то 26 февраля детективы НАБУ начали досудебное расследование. Это расследование по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

      Наказание за это преступление – тюремное заключение на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

      Что известно про коррупционные схемы в оборонном секторе Украины? Команда журналистских расследований Bihus.Info опубликовала фильм, к котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.

      Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкспорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директор предприятий и другие должностные лица госконцерна. Сделки организовывались через три главные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузница на Рыбацкой", который на тот момент принадлежал Порошенко.

      Смотрите видео расследование о коррупционных схемах в оборонном секторе Украины:

       

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      Теги: Коррупция Новости политики Новости Украины Коррупционные схемы в Укроборонпроме СНБО Расследования НАБУ Укроборонпром
      Источник: 24 канал
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