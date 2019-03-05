Скандал в "Укроборонпроме": как причастные реагируют на детали расследования

Журналисты продолжают расследовать коррупционные схемы в "Укроборонпроме". Главные фигуранты – Олег и Игорь Гладковские, Виталий Жуков и Павел Букин. Какой была реакция на расследование политиков и тех, кого называют причастными к махинациям, – разбирались журналисты 24 канала.

После публикации трех из четырех серий расследования, уже можно проследить определенную динамику заявлений и комментариев.

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О третьей части расследования коррупционных схем в оборонной отрасли. В этой части журналисты Bihus.Info показывают, как будущий директор концерна "Укроборонпром" отдал на распил группировке юных бизнесменов Гладковского–Жукова международный контракт на 14 миллионов. Эта "группировка Жукова–Гладковского" поставила государственной компании "Укрспецэкспорт" российские детали самолетов по цене, завышенной в 7 раз. По этой сделке якобы получили откаты тогдашний директор компании Павел Букин и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, сын которого и реализовывал эту схему.

Смотрите третью часть скандального расследования в нашем видео:

Бурной. Причем – на все его части. Были политики, которые заявляли, что они требуют импичмента. Были те, кто пытался объяснять, что армию разворовывали задолго до начала войны. В целом, спекулировать на этой теме пытались все, кто хоть как-то причастен к политической сфере.

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Первый комментарий на официальном сайте концерна появился 26 февраля. После обнародования первой части расследования. 5 марта после публикации второй части материала представители "Укроборонпрома" обратились к украинцам во-второй раз. Они заверили, что информация о коррупционных схемах имеет признаки манипуляций и отметили, что авторы не привели в сюжете точку зрения концерна. По их словам, информация о так называемом семикратном повышении цены на приборы для АН-26 является некорректной. Представители "Укроборонпрома" также отметили, что согласно условиям договора указанные приборы должны были заменены на новые, изготовленные не позднее 2015 года.

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После выхода в эфир первой части расследования Порошенко заявил, что подписал указ об увольнении Гладковского с должности первого заместителя главы СНБО. А также призвал НАБУ расследовать резонансные публикации журналистов "Наши деньги с Денисом Бигусом" о коррупции в "Укроборонпроме". Национальное антикоррупционное бюро пообещало, что его детективы "проанализируют информацию о фактах коррупции в оборонной сфере" и предоставят ей надлежащую оценку. Кроме того, отстранили ряд руководителей оборонных заводов.

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Авторы расследования сами отметили, что это расследование – не про контрабанду. Оно о мальчиков-мажоров, которые нагло наживались на оборонке, потому что просто могли это сделать. Правоохранители не обращались в редакцию Bihus.Info относительно материалов расследования о хищении в оборонной сфере Украины, к которому вероятно причастно окружение президента.

Об этом СМИ рассказала автор расследования Леся Иванова.

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Не все. Позиция Виталия Жукова и Андрея Рогозы, которые фигурируют в этом деле, журналистам пока неизвестна. Но подавляющее большинство из тех, кого называют причастными к коррупционным схемам в "Укроборонпроме", свое мнение таки высказали.

Гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин в разговоре с журналистами отметил, что расследование является "набором фотографий с приклеенными к ним диалогами". Отдельно он остановился на фигуре бывшего сотрудника "Укроборонпрома" Виталия Жукова, которого в расследовании называют другом Гладковского-младшего. Букин подтвердил, что этот человек ему знаком.

Моя личная оценка? Обнаглевший мажор. Я лично к нему отношусь скептически. Хотя бы учитывая разницу в возрасте и жизненном опыте. Для меня лично невозможно иметь с ним деловые отношения,

– заверил он.

По словам Букина, Жуков несколько раз просил его "организовать какие-то поставки", но ни какого сотрудничества он с ним не имел – "близко не подпускал его к организации какх-либо поставок в интересах компании или концерна".

Директор "Укроборонпрома" также подтвердил, что знаком с сыном первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Однако тот никогда не влиял на хозяйственную деятельность подчиненных ему структур.

Ветеран "Донбасса" Евгений Шевченко, которого называли причастным к коррупционной схеме в первой части расследования, перед публикацией его продолжения опроверг свою причастность к этим схемам.

При этом его роль во всех этих событиях журналисты в уже опубликованных материалах все еще не раскрывают.

До того, как его уволили, член СНБО Олег Гладковский попросил временно приостановить его полномочия первого заместителя секретаря СНБО. В эфире одного из каналов он, комментируя расследование, заявил, что "это даже не информация, а какая-то часть грязных технологий". Его сын Игорь Гладковский пообещал подать на журналистов в суд – за распространение ложной информации. И подал – это подтверждает информация на сайте Подольского районного суда Киева.

После публикации второй части расследования Гладковский-младший даже сделал видеопарродию на программу "Наши деньги с Денисом Бигусом".

Свое видео он символически назвал "Ваши деньги". И заявил, что с помощью определенных компьютерных программ якобы легко можно снять любую программу-расследование. Он не опровергал материалы, опубликованные журналистами, лишь отметил, что "реальность смешали с фейком и выдают это за правду" и пообещал вскорее показать, "кто слепил этот фейк и слил его журналистам".

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