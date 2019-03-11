Всі правоохоронні органи знали про корупцію в оборонці: останній випуск шокуючого розслідування
Журналісти Bihus.info з'ясували, що більшість правоохоронних органів України знали про корупційні схеми в "Укроборонпромі" і навіть могли отримували за гальмування справ гроші.
Коротко про корупційні махінації в "Укроборонпромі"
• Початок війни. Група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.
Перша частина розслідування – Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"
Друга частина розслідування – Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром"
• До групи входять: тепер вже колишній замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди (трьох останніх журналісти називають у розслідування "хлопчики"). Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима".
Молодший і старший Гладковські
Вітлай Жуков
• Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі і відкати. Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників. А старший переконує, що нічого про це не знав.
• До розкрадання був причетний і директор "Укроборонпрому" Павло Букін. Він та інші учасники схем освоїли чималу суму грошей на висотомірах – важливих частинах до літаків. Їх завезли контрабандою з Росії і продали в "Укроборонпром" за завищеними цінами.
Павло Букін
Важливо: після виходу в ефір першої частини розслідування Bihus.info Президент Петро Порошенко заявив, що підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника голови РНБО. А також закликав НАБУ розслідувати резонансні публікації журналістів "Наші гроші з Денисом Бігусом" щодо корупції в "Укроборонпромі".
Чому правоохоронним органам треба вибачатись
Усі правоохоронні органи роками знали про цей схематоз. Перші розслідування журналістів були ще у 2017 році. Але до цього часу у правоохоронців нічого не змінилося. І тільки зараз, після резонансних випусків Bihus.info, ГПУ почала щось робити.
В момент виходу розслідування, ми стояли на фінішній прямій,
– заявив генпрокуро Юрій Луценко.
Однак він лише обрав зручну позицію. Мовляв, прокуратура, податкова і НАБУ упродовж трьох років розслідують розкрадння. І ось коли вже кінець їх роботі, з'являються журналісти і все псують.
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Слова генпрокурора про відшкодування усіх збитків – райдуга лише в його уяві. Повернемось на декілька років назад. Це нам дасть зрозуміти, чому правоохоронцям треба зараз вибачатися.
Якщо покопатися у судовому реєстрі, стане очевидно, що за роки функціонування схеми Гладковського, Жукова, Рогози у цій країні не лишилося органу, який би ще не брався за схеми "хлопчиків".
Податкова, Нацпол, СБУ, Генпрокуратура, НАБУ. Усі вони або починали, або спускали розслідування на гальма. А якщо після судреєстру покопатися у листуваннях учасників схеми, то стане очевидним і інше. Ці розслідування скисали не безкоштовно. Проблема нашої правоохоронної системи зовсім не в сліпоті. Вона в апетитах.
Листування Жукова і Рогози
Податкова першою почала розмотувати корупційні схеми
ДФС, тобто податкова, першою почала розмотувати ланцюжки. Податківці накривали конвертаційні центри, через які "хлопчики" обналили гроші оборонних заводів. Потім під підозру потрапила і "Оптима" – центральна фірма схематозу.
ДФС та схеми в оборонці
Оптима мала крупно залетіти за ухилення від податків. Це сьогодні підтверджує і сам Генпрокурор.
Отримали кошти. Чи сплатитли вони податки? Стверджую: ні, не сплатили. Використали фіктивні підприєства для переводу грошей в готівку і розділили між собою,
– зазначив Юрій Луценко.
Чудово, Луценко це з'ясував тільки зараз. Адже роками "хлопчики" елементарно домовлялися з податковою. Закрити справу на рівні фіскалів було найлегше. Про це пише Андрій Рогоза. Той учасник групи, який переважно і займався співпрацею з органами.
Січень 2017: Рогоза жаліється другові з СБУ, що не встигає занести хабар
На жаль, немає жодних шансів зрозуміти, за що саме заносив гроші Рогоза, адже він фігурує у великій кількості "мутних" справ. Розрізнити, про яку справу йдеться – просто нереально. Зате цікаво читати, як Рогоза у 2016 році домовлявся з СБУ-шником Москаленком про передачу грошей.
Переписка Жукова і Москаленка
Рогоза, Москаленко і СБУ
Саме давній друг Рогози та слідчий Київського СБУ Дмитро Москаленко організовував "хлопчикам" потрібні документи з СБУ та прокуратури, міг наїхати на директора оборонного заводу, а також розв'язував дрібні питання. До слова, "цукерки" в СБУ возилися регулярно.
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Варто зазначити, що взимку 2017 року контррозвідники Київського відділу СБУ розсилали бронетанковим заводам листи, вимагаючи пояснень щодо контрактів із "Оптимою". Рогоза усіляко заспокоював Жукова, який переймався через листи.
З листування Жукова і Рогози
На третій день після оприлюднення першої частини журналістського розслідування контррозвідувальник СБУ не зміг навіть пригадати, що це за справа. На запитання журналістів про інформацію щодо "Оптими" він категорично заявив, що нічого не знає. Хоча, журналісти "Наші гроші" мають підтвердження протилежного.
До відома СБУ, за 2017 рік Київський бронетанковий завод перерахував "Оптимі" 3 398 087 мільйонів гривень. З’ясувати це СБУ не хотіло, вони просто поховали справу.
Переписка з Рогозою про Мерс
За свої послуги СБУшник Дмитро Москаленко тривалий час випрошував у "хлопчиків" Mercedes Жукова. І судячи з подальших листувань, таки отримав, щоправда якусь із BMW Рогози.
Листування Жукова і Рогози щодо авто
З військовою прокураторою, судячи з переписок, займалися Андрій Рогоза з Віталієм Жуковим
Периписка Жукова з Бабічем
За справу взялась військова прокуратура
Зі слів Жукова, треба було постанову військової прокуратури, у якій йшлося про те, що "прокуратура" зливає своє розслідування по "Оптимі" – центральній фірмі в оборонних аферах Гладковського-Жукова. Уперше орли Анатолія Матіоса (головний війсмьковий прокурор України) беруться за компанію "Оптимусспецдеталь" ще наприкінці 2015 року. Тоді зачепилися лише на одну невелику поставку у суму на 5 мільйонів. Вони ходили на обшуки та допитували жіночку, яка записалася у цю схему фіктивним власником.
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Журналісти "Наших грошей" також знайшли екс-власницю ТОВ "Промомаркетгруп" Олену Сірик. "Мені сказали, що нічого страшного нема. Підпишеш документи, і все буде добре", – згадала Олена Сірик.
"Неправомірної вигоди не виявили"
За півроку роботи розтрати не виявили, а тільки громадянку, яка "з метою неззаконною діяльності" створила фірму і провернула схему з фіктивними поставками на державний бронетанковий завод. Коли безробітна мешканка села в глибинці абсолютно відверто розказує, що вона просто оформила фірму на себе за копійки, а потім її ще й ті копійки кинули, то віриш, що вона – не головний організатор.
Мене попросили, щоб я зареєструвалася. Вони мені обіцяли щомісяця виплачувати по тисячі гривень,
– сказала Сірик.
Та Сірик навіть не здогадувалася, під чим підписалася. А якби знала, то ніколи б не погодилася на таке, зазначила жінка. Група Гладковського-Жукова резонно вважала, що військова прокуратура цю справу поховала. І саме в це тикали носом керівникам служби безпеки концерну "Укроборонпром". І були праві, адже далі слідство не просунеться: вирок отримає лише селянка Сірик. Суд постановив їй штраф 12 000 гривень.
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Та це була лише перша спроба. Другий підхід "до снаряду" Матіос та його прокурори зробили взимку 2017 року. У новому провадженні все було серйозно, принаймі на паперах. Чотирьом заводам нібито завдано збитків уже на 300 мільйонів гривень. Військова прокуратура знову не побачила ні розтрати, ні привласнення.
Розслідування скеровано до ДФС
Справу передали в ДФС, розбиратися з податками. Тобто з найменшим злом у всій цій історії.
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Але тут дуже важливі дати: 15 лютого 2017 року Рогоза переслав Жукову листи від військової прокуратури. У них йшлося про підозру "Оптими" в оборотках та вимоги документів про реальність поставок на держзаводи. Буквально через день між Рогозою та Жуковим відбувається наступний діалог.
Листування Жукова і Рогози
Листування Рогози і Жукова
ВП – так "хлопчики" називали військову прокуратуру.
Повний випуск розслідування дивіться на 24 каналі о 21.00.
Продовження розслідування – читайте на сайті.
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