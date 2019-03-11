Всі правоохоронні органи знали про корупцію в оборонці: останній випуск шокуючого розслідування

Журналісти Bihus.info з'ясували, що більшість правоохоронних органів України знали про корупційні схеми в "Укроборонпромі" і навіть могли отримували за гальмування справ гроші.

Коротко про корупційні махінації в "Укроборонпромі"

• Початок війни. Група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.

Перша частина розслідування – Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"

Друга частина розслідування – Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром"

• До групи входять: тепер вже колишній замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди (трьох останніх журналісти називають у розслідування "хлопчики"). Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима".



Молодший і старший Гладковські



Вітлай Жуков

• Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі і відкати. Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників. А старший переконує, що нічого про це не знав.

• До розкрадання був причетний і директор "Укроборонпрому" Павло Букін. Він та інші учасники схем освоїли чималу суму грошей на висотомірах – важливих частинах до літаків. Їх завезли контрабандою з Росії і продали в "Укроборонпром" за завищеними цінами.



Павло Букін

Важливо: після виходу в ефір першої частини розслідування Bihus.info Президент Петро Порошенко заявив, що підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника голови РНБО. А також закликав НАБУ розслідувати резонансні публікації журналістів "Наші гроші з Денисом Бігусом" щодо корупції в "Укроборонпромі".

Чому правоохоронним органам треба вибачатись

Усі правоохоронні органи роками знали про цей схематоз. Перші розслідування журналістів були ще у 2017 році. Але до цього часу у правоохоронців нічого не змінилося. І тільки зараз, після резонансних випусків Bihus.info, ГПУ почала щось робити.

В момент виходу розслідування, ми стояли на фінішній прямій,

– заявив генпрокуро Юрій Луценко.

Однак він лише обрав зручну позицію. Мовляв, прокуратура, податкова і НАБУ упродовж трьох років розслідують розкрадння. І ось коли вже кінець їх роботі, з'являються журналісти і все псують.

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Слова генпрокурора про відшкодування усіх збитків – райдуга лише в його уяві. Повернемось на декілька років назад. Це нам дасть зрозуміти, чому правоохоронцям треба зараз вибачатися.

Якщо покопатися у судовому реєстрі, стане очевидно, що за роки функціонування схеми Гладковського, Жукова, Рогози у цій країні не лишилося органу, який би ще не брався за схеми "хлопчиків".

Податкова, Нацпол, СБУ, Генпрокуратура, НАБУ. Усі вони або починали, або спускали розслідування на гальма. А якщо після судреєстру покопатися у листуваннях учасників схеми, то стане очевидним і інше. Ці розслідування скисали не безкоштовно. Проблема нашої правоохоронної системи зовсім не в сліпоті. Вона в апетитах.

Листування Жукова і Рогози

Податкова першою почала розмотувати корупційні схеми

ДФС, тобто податкова, першою почала розмотувати ланцюжки. Податківці накривали конвертаційні центри, через які "хлопчики" обналили гроші оборонних заводів. Потім під підозру потрапила і "Оптима" – центральна фірма схематозу.



ДФС та схеми в оборонці

Оптима мала крупно залетіти за ухилення від податків. Це сьогодні підтверджує і сам Генпрокурор.

Отримали кошти. Чи сплатитли вони податки? Стверджую: ні, не сплатили. Використали фіктивні підприєства для переводу грошей в готівку і розділили між собою,

– зазначив Юрій Луценко.

Чудово, Луценко це з'ясував тільки зараз. Адже роками "хлопчики" елементарно домовлялися з податковою. Закрити справу на рівні фіскалів було найлегше. Про це пише Андрій Рогоза. Той учасник групи, який переважно і займався співпрацею з органами.



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