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      "Укроборонпром" треба розпустити: що радять експерти для реформування оборонної сфери

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      "Укроборонпром" давно потребує змін. Настільки, що після гучного скандалу про це заговорили навіть американські партнери України, які допомагають Україні зброєю і грошима. Що робити з державним оборонним гігантом та чому після реформ його треба буде розпустити – дізнавались журналісти 24 каналу.

      У чому проблема "Укроборонпрому"

      За місяць до кінця повноважень і на п'ятому році війни президент Петро Порошенко скликає екстрене засідання РНБО, аби оголосити: державний концерн "Укроборонпром" конче потребує реформ.

      Читайте також: Потрібно зняти державну таємницю з оборонних закупівель, – Сироїд

      Штовхає його до цього гучний корупційний скандал за участі його давнього друга Олега Гладковського. Хоча реформ в оборонці вимагають вже кілька років і навіть вже кілька разів починали.

      Це є концерн, який був створений Януковичем для знищення власної оборонної промисловості України. Наглядову раду цього "Укроборонпрому" мав формувати президент (3 особи) і уряд (дві особи). Тобто, фактично, це є мегаоборонний комплекс ручний для президента України не залежно від прізвища,
      – зазначила віце-спікер Верховної Ради України Оксана Сироїд.

      Державний концерн "Укроборонрром" об'єднує усі підприємства вітчизняної оборонки: авіаційні, бронетанкові і суднобудівні заводи, конструкторські бюро і підприємства, що виготовляють снаряди й набої. Загалом – 130 підприємств. На них працюють 80 тисяч співробітників. А в рік вони приносять десятки мільярдів прибутків.

      укроборонпром
      Коротко про цифри "Укроборонпрому"

      Та все, що відбувається в цьому величезному і надважливому, особливо в часи війни концерні, оповите суворою таємницею. Усі бюджети "Укроборонпрому" – під грифом "таємно".

      На сьогодні всі ці оборудки у оборонній сфері можливі лиш тому, що депутати голосують за оборонний бюджет де сім цифр, де сім рядочків, які охоплюють 60 мільярдів гривень,
      – наголосила нардепка Світлана Заліщук.

      США вимагають прозорості

      Для порівняння, оборонний бюджет США – це товстенний детально прописаний талмуд, 95 % якого – у вільному доступі. У Вашингтоні, який допомагає Україні і зброєю, і грошима, у відповідь на скандал в "Укроборонпромі" вимагають зробити український оборонний бюджет таким же відкритим.

      Уряд України також повинен негайно профінансувати повний аудит "Укроборонпрому" та розсекретити Державне оборонне замовлення в максимально можливому обсязі. Це сприятиме прозорості та боротьбі з корупцією в оборонному секторі,
      – заявила посол США в Україні Марі Йованович.

      марі йованович
      Марі Йованович

      Провести аудит на підприємствах "Укроборонпрому" вже намагались, однак справа стоїть на місці. І не лише через засекреченість. Керівники оборонного сектора самі не знають усього об'єму майна, що зберігається на чисельних складах їх підприємств.

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      "Після розвалу Радянського Союзу майно було, а система обліку матеріальних ресурсів, фактично, не існувала. Вона була знищена, тому що вона існувала тільки в системі Радянського Союзу", – пояснив головний редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов.

      Що треба змінити в оборонці

      Аби справді навести лад в гігантському концерні, його необхідно змінити кардинально.

      Відділити звідти стратегічні виробничі потужності і їх розбити на 5-6 напрямів. Зробити з них холдинги державні. Підпорядкувати їх Кабінету Міністрів напряму. Призначити через прозору процедуру керівників, членів наглядових рад. Це шлях і до контролю, і до розвитку,
      – підсумував воєнний експерт, директор фонду "Вільна Україна" Віктор Плахута.

      На Заході оборонні замовлення давно успішно виконують приватні компанії. Як от приміром легендарні американські військові автомобілі Humvee та гвинтівки Barrett для армії США.

      Експерти кажуть, аби досягти результату, Україні треба:

      1. Максимально відкрити бюджети.
      2. Приватизувати усі збиткові та неефективні підприємства оборонки.
      3. Решту – об'єднати та напряму підпорядкувати Кабміну.
      4. Провести аудит усього сектору.
      5. В кінці "Укроборонпром" взагалі розпустити як непотрібну організацію. 

      Що відомо про корупційні схеми в "Укроборонпромі"?На початку війни на Донбасі група молодиків вступила у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповували військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручували ціну у рази і за змовою з "Укроборонпромом" продавали ці запчастини на заводи держконцерну.

      За даними журналістів, до групи входять заступник секретаря РНБО Олег Гладковський (вже звільнений з посади), його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди.

      Центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Група заробила понад чверть мільярда гривень на цих оборудках. Значну частину грошей роздали на хабарі і "відкати". Молодший Гладковський відповідав за тиск на оборонних чиновників, а старший переконує зараз, що нічого про це не знав.

      Як розвивався скандал в "Укроборонпромі"
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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новини України Укроборонпром Корупційні схеми в Укроборонпромі Реформи Законодавство
      Джерело: 24 канал
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