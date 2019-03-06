Порошенко терміново зібрав РНБО

Президент України Петро Порошенко терміново зібрав Раду національної безпеки і оборони України щодо реформування державного концерну "Укроборонпром" та посилення прозорості його діяльності.

Петро Порошенко сказав, що засідання Ради нацбезпеки і оборони присвячене питанням забезпечення оборонно-безпекового сектора озброєнням і військовою технікою. В тому числі – реформуванню "Укроборонпрому" та посиленню прозорості його діяльності, боротьбі з корупцією.

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Президент зазначив, що необхідно уникнути надмірного засекречення інформації щодо державного оборонного замовлення та внести зміни до законів. Порошенко заявив, що РНБО ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну "Укроборонпром". Він пропонує розширити склад Наглядової ради концерну за рахунок міжнародних фахівців з країн-партнерів, які є членами НАТО. На засіданні президент України виступив з доповіддю, а решта засідання відбуватиметься в закритому режимі.

Коротко про корупційні схеми в "Укроборонпромі"

• На початку війни група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.

• До групи входять: замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди. У справі фігурують люди, наближені до президента Петра Порошенка, і навіть колишній завод гаранта "Кузня на Рибальському".

• Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено Оптима. Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі і відкати. Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників, а старший переконує, що нічого про це не знав. На переконання Ігоря Гладковського, метою розслідування журналістів була дискредитація чинного президента Петра Порошенка під час виборчої кампанії.

• 4 березня президент Петро Порошенко звільнив Олега Гладковсього .