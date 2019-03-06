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      Порошенко срочно собрал СНБО

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      Порошенко срочно собрал СНБО
      Порошенко срочно собрал СНБО / Фото из открытых источников

      Президент Украины Петр Порошенко срочно собрал Совет национальной безопасности и обороны.

      Петр Порошенко сказал, что заседание Совета нацбезопасности и обороны посвящено вопросам обеспечения оборонно-безопасности сектора вооружением и военной техникой. В том числе – реформированию "Укроборонпрома" и усилению прозрачности его деятельности, борьбе с коррупцией.

      Читайте также: Скандал в "Укроборонпроме": как причастные реагируют на детали расследования

      Президент отметил, что необходимо избежать чрезмерного засекречивания информации относительно государственного оборонного заказа и внести изменения в законы. 

      Порошенко заявил, что СНБО инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром".

      Он предлагает расширить состав Наблюдательного совета концерна за счет международных специалистов из стран-партнеров, которые являются членами НАТО. По мнению президента, это ускорит достижение предприятиями "Укроборонпрома" стандартов, необходимых для вступления в НАТО.

      На заседании президент Украины выступил с докладом, а остаток заседания будет проходить в закрытом режиме.

      Коротко о коррупционных схемах в "Укроборонпроме"

      • В начале войны группа молодых людей вступает в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупают военные запчасти у российских контрабандистов, а также по складам украинской армии. Накручивают цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают на его заводы.

      • В группу входят: замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковський, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде. В деле фигурируют люди, приближенные к президенту Петру Порошенко, а также бывший завод гаранта "Кузница на Рыбальском".

      • Центром сделок становится подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно Оптима. Группа зарабатывает более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздает на взятки и откаты. Младший Гладковский отвечает за давление на оборонных чиновников, а старший утверждает, что ничего об этом не знал. По мнению Игоря Гладковского, целью расследования журналистов была дискредитация действующего президента Петра Порошенко во время избирательной кампании.

      • 4 марта президент Петр Порошенко уволил Олега Гладковского

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      Теги: Новости Украины Новости политики СНБО Укроборонпром Петр Порошенко Коррупционные схемы в Укроборонпроме Коррупция
      Источник: 24 канал
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