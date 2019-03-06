Порошенко срочно собрал СНБО

Президент Украины Петр Порошенко срочно собрал Совет национальной безопасности и обороны.

Петр Порошенко сказал, что заседание Совета нацбезопасности и обороны посвящено вопросам обеспечения оборонно-безопасности сектора вооружением и военной техникой. В том числе – реформированию "Укроборонпрома" и усилению прозрачности его деятельности, борьбе с коррупцией.

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Президент отметил, что необходимо избежать чрезмерного засекречивания информации относительно государственного оборонного заказа и внести изменения в законы.

Порошенко заявил, что СНБО инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром".

Он предлагает расширить состав Наблюдательного совета концерна за счет международных специалистов из стран-партнеров, которые являются членами НАТО. По мнению президента, это ускорит достижение предприятиями "Укроборонпрома" стандартов, необходимых для вступления в НАТО.

На заседании президент Украины выступил с докладом, а остаток заседания будет проходить в закрытом режиме.

Коротко о коррупционных схемах в "Укроборонпроме"

• В начале войны группа молодых людей вступает в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупают военные запчасти у российских контрабандистов, а также по складам украинской армии. Накручивают цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают на его заводы.

• В группу входят: замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковський, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде. В деле фигурируют люди, приближенные к президенту Петру Порошенко, а также бывший завод гаранта "Кузница на Рыбальском".

• Центром сделок становится подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно Оптима. Группа зарабатывает более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздает на взятки и откаты. Младший Гладковский отвечает за давление на оборонных чиновников, а старший утверждает, что ничего об этом не знал. По мнению Игоря Гладковского, целью расследования журналистов была дискредитация действующего президента Петра Порошенко во время избирательной кампании.

• 4 марта президент Петр Порошенко уволил Олега Гладковского