Потрібно зняти державну таємницю з оборонних закупівель, – Сироїд

Про те, як побороти корупцію в оборонній сфері України – у прямому ефірі 24 каналу розповіла заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд.

Про обов'язки президента

– Без прив'язки до прізвища, президент в Україні має величезний контроль над грошима народу, над податками. З нашого трильйона 200 мільярдів гривень президент контролює щонайменше половину. При цьому, над ним немає жодного контролю. Ніхто не має права спитати, куди він ті гроші подів. Така модель є сама собою згубна. Це доведено тисячолітньою історією: будь-яка влада, якщо вона має доступ до армії і до грошей, призводить до такої ситуації. Якщо немає контролю.

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– Тому треба чітко прописати відповідальність президента. Я вважаю, що вся виконавча влада, всі гроші мають бути під контролем прем'єр-міністра. А він відповідно має бути під контролем Верховної Ради. А президент повинен обмежуватися тільки представницькими повноваженнями.

Про Сейшели

Як пов'язані Гладковський та Сейшели? Почесне консульство Сейшел, яке Олег Гладковський зареєстрував у будівлі групи «Укрпромінвест», його син Ігор, який замінив батька на посаді, переніс у будівлю компанії, яку очолює сам. Цікаво, що статус почесного консула надає багато привілеїв: менше, ніж у працівників посольств, але значно більше, ніж у звичайних громадян.

– Можливо, журналістам також буде цікаво провести розслідування. Це пов'язано з Сейшелами. Сейшели – головний імпортер газу для України. У нас, виявляється, є якась таємна труба, яка поєднує Україну з Сейшелами. Кажуть, що ця труба належить Віктору Медведчуку. Тобто він торгує цим газом.

Про візит Сироїд на бронетанковий завод

– Один з моїх останніх візитів на один із бронетанкових заводів. Працює на 10% потужності, має ремонтувати БМП. І це при тому що машин не вистачає. За 5 років війни України не виготовила для своїх внутрішніх потреб жодної одиниці броньованої техніки. Тільки ремонтують безконечно, на схемах.

Про державну таємницю в оборонній сфері

– Сьогодні державна таємниця використовується не для того, щоб захистити наші справді якісь секрети. Виходом з цього є дві речі. Перше – це зняти державну таємницю з оборонних закупівель, залишивши трішки на інновації. Але це, як правило, 10-15 %. Решта має бути деталізована до запчастин. Більше того, бюджет має бути поділено чітко: на бюджет розвитку, бюджет споживання і бюджет війни. Тому що сьогодні дуже багато грошей крадеться, саме з посиланням на війну.

Про оборонний бюджет

– Одна з проблем до нас прийшла разом із війною. Війна потребує грошей. Гроші у війну завжди у всі віки були джерелом корупції. Аби це вирішити, треба мати прозорий оборонний бюджет.

Про скасування КС статті про незаконне збагачення

– Норма про незаконне збагачення має замість презумпції невинуватості презумпцію відповідальності. Але це не означає, що вона конфліктує з презумпцією невинуватості. Презумпція відповідальності стосується публічних осіб і полягає в такому: якщо суспільство ставить під сумнів твої добрі наміри чи статки, то ти вважаєшся відповідальним, тобто винуватим доти, доки не доведеш невинність. Тобто на всі інші злочини діє презумпція невинуватості, окрім доброчесності і добросовісності. До речі, ця норма є в Конституції, тому Конституційний Суд, я вважаю, діяв дуже упереджено і політично заангажовано.

Що відомо корупційні схеми в "Укроборонпромі"?

• Журналісти "Наші гроші" зібрали докази багаторічної схеми вимивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. В цій схемі друг і партнер президента, член Ради нацбезпеки Олег Гладковський. Його 22-річний син – один з основних фігурантів попилу. Серед організаторів – голова державного оборонного концерну Павло Букін. Відкати від групи отримували керівники десятків заводів концерну. У правоохороних органах у цього угруповання був взагалі абонемент на недоторканість.

• Неякісні запчастини і техніку з Росії контрабандою продавали "Укроборонпрому" через фірми-прокладки, у цей час відмиваючи шалені суми. Фіктивна компанія "Оптимумспецдеталь"за декілька років отримала від державних бронетанкових заводів приблизно 100 мільйонів гривень. . Заробили вони на схемах не менше 250 мільйонів гривень.

Хто злив компромат?

• Журналіст Сергій Іванов заявив, що отримав інсайдерську інформацію про те, що злив корупційних схем, до яких причетне оточення Петра Порошенка, організував головний військовий прокурор Анатолій Матіос. За його словами, військовий прокурор Анатолій Матіос замість того, щоб проводити слідчі дії, призначати ревізії на "Укроборонпромі", оголошувати підозри і затримувати крадіїв, взяв матеріали досудового слідства, вилучені в ході обшуків, та віддав їх за дуже великі гроші зацікавленим особам-фігурантам. "З цими компроматами на Порошенка він пішов до Юлії Тимошенко. Так Матіос намагався вибити собі якісь політичні преференції у ймовірного переможця президентських перегонів", – зазначив він.

Відео розслідування "Наші гроші" про оборудки в "Укроборонпромі"