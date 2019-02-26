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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Це будуть ще ті "ігри престолів", – політолог про злив компроматів перед виборами

      Актуальне інтерв'ю 44

      Про розслідування журналістів щодо корупційних схем в "Укроборонпром" та реакції на це політичних опонентів Президента України Петра Порошенка – у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

      Розслідування про корупційні схеми в Укроборонпромі відзначились і реакцією опонентів. Все у накращих традиціях: пафос від тимошенко, псевдорадикалізм від Ляшка. Чи здатна така ситуація напередодні виборів похитнути рейтинги Порошенка і змінити трійку лідерів?

      Найсмішніше, що всі троє у своєму стилі. І, ті хто коментували, і той, хто чинив або чиє оточення могло чинити згідно з розслідуванням. Насправді, сьогодні потрібне розслідування НАБУ, при чому достатньо швидко. Не повинно бути якихось політичних виборчих сентиментів, мовляв, "виборча кампанія, давайте не заважати". 

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      Все-таки потрібно давати оцінку та направляти це в суд. Можливо, це наклеп, і дійсно кандидат потребує допомоги НАБУ, аби вони скзаали, що це неправда. А, можливо, навпаки.

      Тимошенко згадувала про імпічмент. Цікаво, що вона його готувала майже всім президентам, хіба що окрім Кравчука. До того ж, ми розуміємо, що процедура імпічменту в країні неможлива. Вона записана в Конституції, але законодавчого не виписано. І це розуміють також і у ВРУ. Наприклад, народний депутат Олег Березюк прокоментував це так: "Ті люди, які сьогодні починають кричати "Імпічмент!", також є тими, хто зацікавлений у позбавленні України безпеки. Процедура імпічменту є мертвою. Як вона була би не мертвою, то давно би реалізувалась". Що ви про це думаєте?

      Є еволюційність політичної думки, яка потім переходить у законодавчий акт чи навіть зміну Конституції. Ми живемо в якихось політичних міфах і кажемо: імпічмент – це неможливо. То візьміть і допрацюйте. Якраз є перший-другий тур, нормально можна доопрацювати та прийняти. І наступний президент, який заходитиме, розумітиме одну просту річ: якщо він або його оточення будуть займатися корупцією. його просто викинуть.

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      Так, це елемент кампанії (мовиться про використанні імпічменту у промовах Тимошенко – 24 канал). Порошенко готує на Тимошенко свої якісь схожі виливи. Більше того, на нього ец також не останній вилив. Зрозуміло, це гарно звучить. Ми, на превеликий жаль, будемо глядачами цього найдорожчого серіалу  зливів компроматів. Це будуть ще ті "ігри престолів", коли бруд заполонить наші телевізори.  

      Більше – дивіться у відео інтерв'ю.

      Що відомо корупційні схеми в "Укроборонпром"?

      • Журналісти "Наші гроші" зібрали докази багаторічної схеми вимивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. В цій схемі друг і партнер президента, член Ради нацбезпеки Олег Гладковський. Його 22-річний син – один з основних фігурантів попилу. Серед організаторів – голова державного оборонного концерну Павло Букін. Відкати від групи отримували керівники десятків заводів концерну. У правоохороних органах у цього угруповання був взагалі абонемент на недоторканість. 

      • Неякісні запчастини і техніку з Росії контрабандою продавали "Укроборонпрому" через фірми-прокладки, у цей час відмиваючи шалені суми. Фіктивна компанія "Оптимумспецдеталь"за декілька років отримала від державних бронетанкових заводів приблизно 100 мільйонів гривень. . Заробили вони на схемах не менше 250 мільйонів гривень.

      Хто злив компромат?

      • Журналіст Сергій Іванов заявив, що отримав інсайдерську інформацію про те, що злив корупційних схем, до яких причетне оточення Петра Порошенка, організував головний військовий прокурор Анатолій Матіос. За його словами, військовий прокурор Анатолій Матіос замість того, щоб проводити слідчі дії, призначати ревізії на "Укроборонпромі", оголошувати підозри і затримувати крадіїв, взяв матеріали досудового слідства, вилучені в ході обшуків, та віддав їх за дуже великі гроші зацікавленим особам-фігурантам. "З цими компроматами на Порошенка він пішов до Юлії Тимошенко. Так Матіос намагався вибити собі якісь політичні преференції у ймовірного переможця президентських перегонів", – зазначив він.

      Відео розслідування "Наші гроші" про обродки в "Укроборонпром"

       

       

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      Теги: Президентські вибори 2019 Укроборонпром Корупційні схеми в Укроборонпромі Новини України Новини політики Розслідування Корупція
      Джерело: 24 канал
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