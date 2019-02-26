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      Нужно снять государственную тайну с оборонных закупок, – Сыроид

      Актуальное интервью 42 Читати новину українською

      О том, как побороть коррупцию в оборонной сфере Украины – в прямом эфире 24 каналу рассказала заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид.

      Об обязанностях президента

      – Без привязки к фамилии, президент в Украине имеет огромный контроль над деньгами народа, над налогами. С нашего триллиона 200 миллиардов гривен президент контролирует как минимум половину. При этом, над ним нет никакого контроля. Никто не имеет права спросить, куда он эти деньги дел. Такая модель сама собой губительна. Это доказано тысячелетней историей: любая власть, если она имеет доступ к армии и к деньгам, приводит к такой ситуации. Если нет контроля.

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      – Поэтому надо четко прописать ответственность президента. Я считаю, что вся исполнительная власть, все деньги должны быть под контролем премьер-министра. А он соответственно должен быть под контролем Верховной Рады. А президент должен ограничиваться только представительскими полномочиями.

      О Сейшелах

      Как связаны Гладковський и Сейшелы? Почетное консульство Сейшел, которое Олег Гладковський зарегистрировал в здании группы "Укрпроминвест", его сын Игорь, который заменил отца на посту, перенес в здание компании, которую возглавляет сам. Интересно, что статус почетного консула предоставляет много привилегий: меньше, чем у работников посольств, но значительно больше, чем у обычных граждан.

      – Возможно, журналистам также будет интересно провести расследование. Это связано с Сейшелами. Сейшелы – главный импортер газа для Украины. У нас, оказывается, есть какая-то тайная труба, которая соединяет Украину с Сейшелами. Говорят, что эта труба принадлежит Виктору Медведчуку. То есть он торгует этим газом.

      О визите Сыроид на бронетанковый завод

      – Один из моих последних визитов в один из бронетанковых заводов. Работает на 10% мощности, должен ремонтировать БМП. И это при том что машин не хватает. За 5 лет войны Украина не изготовила для своих внутренних потребностей ни одной единицы бронированной техники. Только ремонтируют бесконечно, на схемах.

      О государственной тайне в оборонной сфере

      – Сегодня государственная тайна используется не для того, чтобы защитить наши действительно какие-то секреты. Выходом из этого есть две вещи. Первое – это снять государственную тайну по оборонным закупкам, оставив немного на инновации. Но это, как правило, 10-15%. Все остальное должно быть детализировано до запчастей. Более того, бюджет должен быть разделен четко: на бюджет развития, бюджет потребления и бюджет войны. Потому что сегодня очень много денег крадется, именно со ссылкой на войну.

      Об оборонном бюджете

      – Одна из проблем к нам пришла вместе с войной. Война требует денег. Деньги на войну всегда во все века были источником коррупции. Чтобы это решить, надо иметь прозрачный оборонный бюджет.

      Об отмене КС статьи о незаконном обогащении

      – Норма о незаконном обогащении имеет вместо презумпции невиновности презумпцию ответственности. Но это не значит, что она конфликтует с презумпцией невиновности. Презумпция ответственности касается публичных лиц и заключается в том, что если общество ставит под сомнение твои добрые намерения или состояния, то ты считаешься ответственным, то есть виноватым, пока не докажешь невиновность. То есть на все остальные преступления действует презумпция невиновности, кроме добродетели и добросовестности. Кстати, эта норма есть в Конституции, поэтому Конституционный Суд, я считаю, действовал очень предвзято и политически ангажировано.

      Что известно коррупционных схемах в "Укроборонпроме"?

      Журналисты "Наши деньги" собрали доказательства многолетней схемы вымывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. В этой схеме друг и партнер президента, член Совета нацбезопасности Олег Гладковський. Его 22-летний сын – один из основных фигурантов распиления. Среди организаторов – председатель государственного оборонного концерна Павел Букин. Откаты от группы получали руководители десятков заводов концерна. В правоохранительных органах в этой группировки был вообще абонемент на неприкосновенность.

      • Некачественные запчасти и технику из России контрабандой продавали "Укроборонпрому" через фирмы-прокладки, в настоящее время отмывая баснословные суммы. Фиктивная компания "Оптимумспецдеталь" за несколько лет получила от государственных бронетанковых заводов примерно 100 миллионов гривен. Заработали они на схемах не менее 250 миллионов гривен.

      Кто слил компромат?

      • Журналист Сергей Иванов заявил, что получил инсайдерскую информацию о том, что слив коррупционных схем, к которым причастно окружение Петра Порошенко, организовал главный военный прокурор Анатолий Матиос. По его словам, военный прокурор Анатолий Матиос вместо того, чтобы проводить следственные действия, назначать ревизии на "Укроборонпроме", объявлять подозрения и задерживать воров, взял материалы досудебного следствия, изъятые в ходе обысков, и отдал их за очень большие деньги заинтересованным лицам-фигурантам. "С этими компроматами на Порошенко он пошел к Юлии Тимошенко. Так Матиос пытался выбить себе какие-то политические преференции в вероятного победителя президентской гонки", – отметил он.

      Видео расследования "Наши деньги" об махинациях в "Укроборонпроме"

       

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      Теги: Новости Украины Коррупция Коррупционные схемы в Укроборонпроме Міністерство оборони України
      Источник: 24 канал
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