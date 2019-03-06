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      Як позбутися корупції в "Укроборонпромі": думка експерта

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      Все, що відбувається в "Укроборонпромі", є суворою таємницею, а бюджети під грифом "таємно". Це все дозволяє приховати витрати, переплати і хабарі. Саме тому потрібно реформувати роботу оборонної промисловості України.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив журналіст Іван Верстюк.

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      "Укроборонпрому" потрібний публічний аудит, який в Україні не виконають, навіть, якщо спостерігатимуть компанії "Великої четвірки". 

      Крім того є проблема в керівництві, адже Порошенко мав би звільнити одразу після скандалу директора "Укроборонпрому" Букіна, як і фігуранта розкрадань – Гладковського. Нового голову потрібно обирати на відкритому конкурсі, бо дуже важливо, щоб на цю посаду прийшла людина не з системи, а з бізнесу, – пояснює Іван Верстюк.

      Відділити з "Укоронбромпрому" стратегічні виробничі потужності і їх розбити на 5-6 напрямів. Зробити з них державні холдинги. Підпорядкувати їх Кабінету Міністрів напряму. Позначити через прозору процедуру керівників, членів наглядових рад. Це шлях і до контролю, і до розвитку,
      – вважає воєнний експерт Віктор Плахута.

      Посол США в Україні Марі Йованович вважає, що Уряд повинен негайно профінансувати повний аудит "Укроборонпрому" та розсекретити державне оборонне замовлення в максимально можливому обсязі. Це сприятиме прозорості та боротьбі з корупцією та в оборонному секторі.

      Експерт Іван Верстюк стверджує, щоб позбутися фінансових схем в "Укроборонпромі", потрібно його зробити компанією американського чи європейського зразка. Є безліч виробництв зброї у світі, але ніде немає таких корумпованих і засекречених. Підпорядкування Уряду й введення незалежних наглядових рад могло б посприяти компанії приносити найбільший прибуток.

      Що відомо про корупційні схеми в "Укроборонпромі"?На початку війни на Донбасі група молодиків вступила у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповували військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручували ціну у рази і за змовою з "Укроборонпромом" продавали ці запчастини на заводи держконцерну.

      За даними журналістів, до групи входять заступник секретаря РНБО Олег Гладковський (вже звільнений з посади), його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди.

      У справі фігурують люди, наближені до президента Петра Порошенка, і навіть колишній завод президента "Кузня на Рибальському".

      Центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Група заробила понад чверть мільярда гривень на цих оборудках. Значну частину грошей роздали на хабарі і "відкати". Молодший Гладковський відповідав за тиск на оборонних чиновників, а старший переконує зараз, що нічого про це не знав.

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      Теги: Корупційні схеми в Укроборонпромі Укроборонпром РНБО Законодавство Новини України Реформи Міністерство оборони України Корупція
      Джерело: 24 канал
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