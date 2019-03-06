Суд обрав запобіжний захід одному з керівників "Укроборонпрому"

Суд взяв під варту колишнього заступника директора Департаменту контракту №1 державного підприємства "Спецтехноекспорт" Дениса Панасенка.

Суддя встановив заставу в розмірі 5 мільйонів гривень, пише "Слово і Діло".

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Дениса Панасенка підозрюють у корупції в оборонній сфері, а саме причетності до розтрати понад 55 мільйон гривень. Рішення ухвалила слідча суддя Солом‘янського районного суду міста Києва Ірина Антипова.

Адвокати вже заявили, що подадуть апеляційну скаргу на це рішення.

Напередодні, детективи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали чинного та колишнього директорів державного підприємства "Спецтехноекспорт" за підозрою у розтраті 2,225 мільйона доларів, що становить понад 55 мільйонів гривень. "Спецтехноекспорт" входить до складу державного концерну "Укроборонпром".

Що відомо про корупційні схеми в Укроборонпромі?На початку війни на Донбасі група молодиків вступила у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповували військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручували ціну у рази і за змовою з "Укроборонпромом" продавали ці запчастини на заводи держконцерну.



За даними журналістів, до групи входять заступник секретаря РНБО Олег Гладковський (вже звільнений з посади), його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди.



У справі фігурують люди, наближені до президента Петра Порошенка, і навіть колишній завод президента "Кузня на Рибальському".



Центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Група заробила понад чверть мільярда гривень на цих оборудках. Значну частину грошей роздали на хабарі і "відкати". Молодший Гладковський відповідав за тиск на оборонних чиновників, а старший переконує зараз, що нічого про це не знав.