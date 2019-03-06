Суд избрал меру пресечения одному из руководителей "Укроборонпрома"

Суд взял под стражу бывшего заместителя директора Департамента контракта №1 государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Дениса Панасенко.

Судья установил залог в размере 5 миллионов гривен, пишет "Слово и Дело".

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Дениса Панасенко подозревают в коррупции в оборонной сфере, а именно причастности к растрате более 55 миллион гривен. Решение приняла следственный судья Соломенского районного суда города Киева Ирина Антипова.

Адвокаты уже заявили, что подадут апелляционную жалобу на это решение.

Накануне детективы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали действующего и бывшего директоров государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" по подозрению в растрате 2,225 миллиона долларов, что составляет более 55 миллионов гривен. "Спецтехноэкспорт" входит в состав государственного концерна "Укроборонпром".

Что известно о коррупционных схемах в "Укроборонпроме"?

В начале войны на Донбассе группа молодых людей вступила в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также по складам украинской армии. Накручивали цену в разы и по сговору с "Укроборонпромом" продавали эти запчасти на заводы госконцерна.



По данным журналистов, в группу входят заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский (уже уволен с должности), его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде.



В деле фигурируют люди, приближенные к президенту Петру Порошенко, и даже бывший завод президента "Кузница на Рыбальском".



Центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима". Группа заработала более четверти миллиарда гривен на этих сделках. Значительную часть денег раздали на взятки и "откаты". Младший Гладковский отвечал за давление на оборонных чиновников, а старший убеждает сейчас, что ничего об этом не знал.