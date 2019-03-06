Как избавиться от коррупции в "Укроборонпроме": мнение эксперта

Все, что происходит в "Укроборонпроме", является строгой тайной, а бюджеты под грифом "секретно". Это все позволяет скрыть расходы, переплаты и взятки. Именно поэтому нужно реформировать работу оборонной промышленности Украины.

Такое мнение в прямом эфире 24 каналу высказал журналист Иван Верстюк.

Читайте также: Суд избрал меру пресечения одному из руководителей "Укроборонпрома"

"Укроборонпрому" нужен публичный аудит, который в Украине не выполнят даже если наблюдать будут компании "Большой четверки".

Кроме того, есть проблема в руководстве, ведь Порошенко должен уволить сразу после скандала директора "Укроборонпрома" Букина, как и фигуранта хищений – Гладковского. Нового главу нужно выбирать на открытом конкурсе, потому что очень важно, чтобы на эту должность пришел человек не из системы, а с бизнеса, – объясняет Иван Верстюк.

Отделить от "Укоронбромпрома" стратегические производственные мощности и их разбить на 5-6 направлений. Сделать из них государственные холдинги. Подчинить их Кабинету Министров напрямую. Обозначить через прозрачную процедуру руководителей, членов наблюдательных советов. Это путь и к контролю, и к развитию,

– считает военный эксперт Виктор Плахута.

Посол США в Украине Мари Йованович считает, что Правительство должно немедленно профинансировать полный аудит "Укроборонпрома" и рассекретить государственный оборонный заказ в максимально возможном объеме. Это будет способствовать прозрачности и борьбе с коррупцией и в оборонном секторе.

Эксперт Иван Верстюк утверждает, чтобы избавиться от финансовых схем в "Укроборонпроме", нужно его сделать компанией американского или европейского образца. Есть множество производств оружия в мире, но нигде нет таких коррумпированных и засекреченных. Подчинение Правительству и введение независимых наблюдательных советов могло бы помочь компании приносить наибольшую прибыль.

Что известно о коррупционных схемах в "Укроборонпроме"?

В начале войны на Донбассе группа людей вступила в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупали военные запчасти в российских контрабандистов, а также со складов украинской армии. Накручивали цену в разы и по сговору с "Укроборонпромом" продавали эти запчасти на заводы госконцерна.



По данным журналистов, в группу входят заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский (уже уволен с должности), его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде.



В деле фигурируют люди, приближенные к президенту Петру Порошенко, а также бывший завод президента "Кузница на Рыбацком".



Центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима". Группа заработала более четверти миллиарда гривен на этих сделках. Значительную часть денег раздали на взятки и "откаты". Младший Гладковский отвечал за давление на оборонных чиновников, а старший убеждает сейчас, что ничего об этом не знал.