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      Как избавиться от коррупции в "Укроборонпроме": мнение эксперта

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      Все, что происходит в "Укроборонпроме", является строгой тайной, а бюджеты под грифом "секретно". Это все позволяет скрыть расходы, переплаты и взятки. Именно поэтому нужно реформировать работу оборонной промышленности Украины.

      Такое мнение в прямом эфире 24 каналу высказал журналист Иван Верстюк.

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      "Укроборонпрому" нужен публичный аудит, который в Украине не выполнят даже если наблюдать будут компании "Большой четверки".

      Кроме того, есть проблема в руководстве, ведь Порошенко должен уволить сразу после скандала директора "Укроборонпрома" Букина, как и фигуранта хищений – Гладковского. Нового главу нужно выбирать на открытом конкурсе, потому что очень важно, чтобы на эту должность пришел человек не из системы, а с бизнеса, – объясняет Иван Верстюк.

      Отделить от "Укоронбромпрома" стратегические производственные мощности и их разбить на 5-6 направлений. Сделать из них государственные холдинги. Подчинить их Кабинету Министров напрямую. Обозначить через прозрачную процедуру руководителей, членов наблюдательных советов. Это путь и к контролю, и к развитию,
      – считает военный эксперт Виктор Плахута.

      Посол США в Украине Мари Йованович считает, что Правительство должно немедленно профинансировать полный аудит "Укроборонпрома" и рассекретить государственный оборонный заказ в максимально возможном объеме. Это будет способствовать прозрачности и борьбе с коррупцией и в оборонном секторе.

      Эксперт Иван Верстюк утверждает, чтобы избавиться от финансовых схем в "Укроборонпроме", нужно его сделать компанией американского или европейского образца. Есть множество производств оружия в мире, но нигде нет таких коррумпированных и засекреченных. Подчинение Правительству и введение независимых наблюдательных советов могло бы помочь компании приносить наибольшую прибыль.

      Что известно о коррупционных схемах в "Укроборонпроме"?
      В начале войны на Донбассе группа людей вступила в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупали военные запчасти в российских контрабандистов, а также со складов украинской армии. Накручивали цену в разы и по сговору с "Укроборонпромом" продавали эти запчасти на заводы госконцерна.

      По данным журналистов, в группу входят заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский (уже уволен с должности), его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде.

      В деле фигурируют люди, приближенные к президенту Петру Порошенко, а также бывший завод президента "Кузница на Рыбацком".

      Центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима". Группа заработала более четверти миллиарда гривен на этих сделках. Значительную часть денег раздали на взятки и "откаты". Младший Гладковский отвечал за давление на оборонных чиновников, а старший убеждает сейчас, что ничего об этом не знал.

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      Теги: Коррупционные схемы в Укроборонпроме Укроборонпром СНБО Законодательство Новости Украины Реформы Міністерство оборони України Коррупция
      Источник: 24 канал
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