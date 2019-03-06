Скандал з "Укроборонпромом" притримували до виборів, – політолог
Український політикум дуже добре один одного знає, їх корупція відбувалася разом. Саме тому поливати брудом один одного вони можуть. Найгірше, що цей бруд не є безпідставним.
Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політолог Микола Давидюк.
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За його словами, і звинувачення в сторону Порошенка, і від нього можуть бути правдиві.
Його рейтинги дійсно підбив цей скандал. Можливо, навіть персонально Порошенка заділо і його переслідує певний страх, що може бути продовження,
– зазначив політолог.
Так само і в інших кандидатів може з’являтися інформація такого типу, можливо, з інших сфер державної діяльності. Всі розуміють, що компромати – це інструмент цього виборчого туру.
Тому всі насторожені, але готові кидатися брудом один в одного. В цьому є позитив – це є останнє покоління динозаврів, яке саме себе з’їсть. Чорними політтехнологіями вони знищують своє покоління, яке не хотіло розвивати країну, а більше думало про сліпі трасти й офшори,
– запевнив Давидюк.
"Цей скандал, як і всі інші, притримували до виборів. П’ять років ми не чули жодного великого скандалу ні про Тимошенко, ні про Порошенко", – підсумував політолог.
Коротко про корупційні схеми в "Укроборонпромі"
• На початку війни група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.
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• До групи входять: замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди.
• Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено Оптима. Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі і відкати. Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників, а старший переконує, що нічого про це не знав.