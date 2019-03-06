Скандал з "Укроборонпромом" притримували до виборів, – політолог

Український політикум дуже добре один одного знає, їх корупція відбувалася разом. Саме тому поливати брудом один одного вони можуть. Найгірше, що цей бруд не є безпідставним.

Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політолог Микола Давидюк.

Читайте також: Глава "Укроборонпрому" розказав про свої відносини з Гладковськими

За його словами, і звинувачення в сторону Порошенка, і від нього можуть бути правдиві.

Його рейтинги дійсно підбив цей скандал. Можливо, навіть персонально Порошенка заділо і його переслідує певний страх, що може бути продовження,

– зазначив політолог.

Так само і в інших кандидатів може з’являтися інформація такого типу, можливо, з інших сфер державної діяльності. Всі розуміють, що компромати – це інструмент цього виборчого туру.

Тому всі насторожені, але готові кидатися брудом один в одного. В цьому є позитив – це є останнє покоління динозаврів, яке саме себе з’їсть. Чорними політтехнологіями вони знищують своє покоління, яке не хотіло розвивати країну, а більше думало про сліпі трасти й офшори,

– запевнив Давидюк.

"Цей скандал, як і всі інші, притримували до виборів. П’ять років ми не чули жодного великого скандалу ні про Тимошенко, ні про Порошенко", – підсумував політолог.