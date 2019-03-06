Скандал с "Укроборонпромом" придерживали до выборов, – политолог
Украинский политикум очень хорошо друг друга знает, их коррупция происходила вместе. Именно поэтому поливать грязью друг друга они не могут. Хуже всего, что эта грязь не безосновательна.
Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал политолог Николай Давидюк.
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По его словам, и обвинения в сторону Порошенко, и от него могут быть правдивы.
Его рейтинги действительно подбил этот скандал. Возможно, даже персонально Порошенко задело и его преследует определенный страх, что может быть продолжение,
– отметил политолог.
Так же и у других кандидатов может появляться информация такого типа, возможно, из других сфер государственной деятельности. Все понимают, что компромат – это инструмент остатка этого избирательного тура.
Поэтому все настороженные, но готовы бросаться грязью друг в друга. В этом есть позитив – это последнее поколение динозавров, которое само себя съест. Черными политтехнологиями они уничтожают свое поколение, которое не хотело развивать страну, а больше думало о слепых трастах и оффшорах,
– заверил Давидюк.
"Этот скандал, как и все остальные, придерживали до выборов. Пять лет мы не слышали ни одного крупного скандала ни о Тимошенко, ни о Порошенко", – подытожил политолог.
Коротко о коррупционных схемах в "Укроборонпроме"
• В начале войны группа молодых вступает в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупают военные запчасти у российских контрабандистов, а также по складам украинской армии. Накручивают цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают на его заводы.
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• В группу входят: замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде.
• Центром сделок становится подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно Оптима. Группа зарабатывает более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздает на взятки и откаты. Младший Гладковский отвечает за давление на оборонных чиновников, а старший утверждает, что ничего об этом не знал.