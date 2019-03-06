Скандал с "Укроборонпромом" придерживали до выборов, – политолог

Украинский политикум очень хорошо друг друга знает, их коррупция происходила вместе. Именно поэтому поливать грязью друг друга они не могут. Хуже всего, что эта грязь не безосновательна.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал политолог Николай Давидюк.

Читайте также: Глава "Укроборонпрома" рассказал о своих отношениях с Гладковским

По его словам, и обвинения в сторону Порошенко, и от него могут быть правдивы.

Его рейтинги действительно подбил этот скандал. Возможно, даже персонально Порошенко задело и его преследует определенный страх, что может быть продолжение,

– отметил политолог.

Так же и у других кандидатов может появляться информация такого типа, возможно, из других сфер государственной деятельности. Все понимают, что компромат – это инструмент остатка этого избирательного тура.

Поэтому все настороженные, но готовы бросаться грязью друг в друга. В этом есть позитив – это последнее поколение динозавров, которое само себя съест. Черными политтехнологиями они уничтожают свое поколение, которое не хотело развивать страну, а больше думало о слепых трастах и оффшорах,

– заверил Давидюк.

"Этот скандал, как и все остальные, придерживали до выборов. Пять лет мы не слышали ни одного крупного скандала ни о Тимошенко, ни о Порошенко", – подытожил политолог.

Коротко о коррупционных схемах в "Укроборонпроме"

• В начале войны группа молодых вступает в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупают военные запчасти у российских контрабандистов, а также по складам украинской армии. Накручивают цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают на его заводы.