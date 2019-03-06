20:35
6 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО СЕРГЕЯ КИСЕЛЬОВА КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как россияне едят из мусорников. Зверев – преемник Путина
      Вєсті Кремля
      22:39, 5 марта
      Вести.UA: Неуловимый Труханов. Лайфхак как не заметить 84 килограмма героина
      Вєсті.UA
      19:52, сегодня
      Новые горизонты украинского кино или Как "Укртелефильм" превратился в строительную площадку
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО СЕРГЕЯ КИСЕЛЬОВА КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Скандал с "Укроборонпромом" придерживали до выборов, – политолог

      110 Читати новину українською
      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / 24 канал

      Украинский политикум очень хорошо друг друга знает, их коррупция происходила вместе. Именно поэтому поливать грязью друг друга они не могут. Хуже всего, что эта грязь не безосновательна.

      Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал политолог Николай Давидюк.

      Читайте также: Глава "Укроборонпрома" рассказал о своих отношениях с Гладковским

      По его словам, и обвинения в сторону Порошенко, и от него могут быть правдивы.

      Его рейтинги действительно подбил этот скандал. Возможно, даже персонально Порошенко задело и его преследует определенный страх, что может быть продолжение,
      – отметил политолог.

      Так же и у других кандидатов может появляться информация такого типа, возможно, из других сфер государственной деятельности. Все понимают, что компромат – это инструмент остатка этого избирательного тура.

      Поэтому все настороженные, но готовы бросаться грязью друг в друга. В этом есть позитив – это последнее поколение динозавров, которое само себя съест. Черными политтехнологиями они уничтожают свое поколение, которое не хотело развивать страну, а больше думало о слепых трастах и оффшорах,
      – заверил Давидюк.

      "Этот скандал, как и все остальные, придерживали до выборов. Пять лет мы не слышали ни одного крупного скандала ни о Тимошенко, ни о Порошенко", – подытожил политолог.

      Коротко о коррупционных схемах в "Укроборонпроме"

      • В начале войны группа молодых вступает в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупают военные запчасти у российских контрабандистов, а также по складам украинской армии. Накручивают цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают на его заводы.

      Читайте также: Космические суммы и главные фигуранты: вторая часть резонансного расследования об "Укроборонпроме"

      • В группу входят: замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде.

      • Центром сделок становится подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно Оптима. Группа зарабатывает более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздает на взятки и откаты. Младший Гладковский отвечает за давление на оборонных чиновников, а старший утверждает, что ничего об этом не знал.

      blog_ava
      В Днепре вспыхнула стрельба: задержан криминальный авторитет и его подельники
      сегодня
      1097
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Коррупционные схемы в Укроборонпроме Укроборонпром Новости политики СНБО Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как сделать реформу "Укроборонпрома" эффективной
      сегодня , 17:03 Как сделать реформу "Укроборонпрома" эффективной
      Юрій Бутусов 148
      Про військову техніку Росії на Донбасі та місця дислокації терористів
      сегодня , 15:00 Про військову техніку Росії на Донбасі та місця дислокації терористів
      Дмитро Снєгирьов 1043
      Книга отзывов и предложений ушла в небытие
      сегодня , 14:30 Книга отзывов и предложений ушла в небытие
      Ірина Поліщук 379
      Как полететь за границу не за все деньги: советы для путешественников
      сегодня , 14:01 Как полететь за границу не за все деньги: советы для путешественников
      Ірина Буртик 264
      Нестандартне пояснення подій на Донбасі для тих, хто досі нічого не розуміє
      сегодня , 13:00 Нестандартне пояснення подій на Донбасі для тих, хто досі нічого не розуміє
      Леонід Остальцев 596
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Сергей Бабкин отменил сразу три концерта
       24 октября 2017 , 12:28
      Удар по всем демократическим силам, – "ДемАльянс" о лишении Саакашвили гражданства
       26 июля 2017 , 19:59
      В Украине массово продают авто за $400-500
       11 января , 08:19
      Озвучены результаты работы электронного кабинета водителя.
       11 января , 12:10
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук