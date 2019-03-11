Скандал із "Нацкорпусом": з'явилась гнівна реакція українських військових

Через сутички у Черкасах та Києві українських військовослужбовців обурили дії представників "Нацкорпусу", які спровокували заворушення.

Прес-служби бригад та військкоматів масово публікують пости у мережі із засудженням дій "Нацкорпусу".

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За словами українських бійців, "Нацкорпус" розхитує ситуацію у мирних містах. Їх, зокрема, звинуватили у тому, що вони паплюжать ім'я бійців Азову, які зараз перебувають на передовій.



Реакція військових на дії "Нацкорпусу"

У дописах військові закликають припинити заворушення.

Що відомо про "Національний корпус"?Це українська націоналістична політична партія. Її було створено внаслідок об'єднання громадського руху "Чесні справи" та громадської організації "Патріот України" 14 жовтня 2016 року. Основою політичної партії стали активісти громадської організації Цивільний Корпус "Азов", колишні військовослужбовці полку "Азов", громадські активісти та члени українських ультрас-угруповань. Лідером партії є Андрій Білецький.

Що відомо про скандал з "Нацкорпусом" в Черкасах та Києві?

9 березня 2019 року представники "Нацкорпусу" вийшли на акцію у Черкасах. Націоналісти хотіли підійти ближче до сцени палацу "Дружби народів", де виступав Порошенко, та на заваді стали правоохоронці. Саме тоді стались сутички з поліцією, внаслідок яких постраждали 22 поліцейських.

У поліції кажуть, що члени "Нацкорпусу" провокували на бійку прохожих, застосували до правоохоронців газ подразливої дії, фізичну силу, підпалили фаєри та спробували заблокувати кортеж президента.

У Києві того ж дня активісти "Національного корпусу" влаштували акцію на Майдані Незалежності у Києві. Вони вимагали взяти під варту екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та його сина Ігоря.

Після цього колона протестувальників вирушила на Банкову до Адміністрації Президента. Там вони намагалися клеїти наліпки на шоломи правоохоронців, застосували димові шашки та сльозогінний газ, а також спробували прорвати кордон правоохоронців. В результаті постраждали двоє поліцейських і один нацгвардієць.