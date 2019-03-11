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      Скандал с "Нацкорпусом": появилась гневная реакция украинских военных

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      Реакция украинских военных на действия "Нацкопуса"
      Реакция украинских военных на действия "Нацкопуса" / Фото из открытых источников

      Из-за столкновений в Черкассах и Киеве военнослужащих с передовой возмутили действия представителей "Нацкорпуса", которые спровоцировали беспорядки.

      Пресс-службы бригад и военкоматов массово публикуют посты в сети с осуждением действий "Нацкорпуса".

      Читайте также: Не будет снисхождения к боевым заслугам, – Аваков о Нацкорпусе и столкновения в Черкассах

      По словам украинских бойцов, "Нацкорпус" расшатывает ситуацию в мирных городах. Их, в частности, обвинили в том, что они порочат имя бойцов Азова, которые сейчас находятся на передовой.

      найцдрудини сутички
      Реакция военных на действия "Нацкорпуса"

      В комментариях военные призывают прекратить беспорядки.

      Что известно о "Национальном корпусе"?
      Это украинская националистическая политическая партия. Она была создана в результате объединения общественного движения "Чесні справи" и общественной организации "Патріот України" 14 октября 2016 года. Основой партии стали активисты общественной организации Гражданский Корпус "Азов", бывшие военнослужащие полка "Азов", общественные активисты и члены украинских ультрас-группировок. Лидером партии является Андрей Билецкий.

      Что известно о скандале с "Нацкорпусом" в Черкассах и Киеве?

      9 марта 2019 года представители "Нацкорпуса" вышли на акцию в Черкассах. Националисты хотели подойти ближе к сцене дворца "Дружбы народов", где выступал Порошенко, но на пути стали правоохранители. Именно тогда произошли столкновения с полицией, в результате которых пострадали 22 полицейских.

      В полиции говорят, что члены "Нацкорпуса" провоцировали на драку прохожих, применили к правоохранителям газ раздражающего действия, физическую силу, подожгли файеры и попытались заблокировать кортеж президента.

      В Киеве в тот же день активисты "Национального корпуса" устроили акцию на Майдане Незалежности в Киеве. Они потребовали взять под стражу экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря.

      После этого колонна протестующих отправилась на Банковую к Администрации Президента. Там они пытались клеить наклейки на шлемы стражей порядка, применили дымовые шашки и слезоточивый газ, а также попытались прорвать кордон правоохранителей. В результате пострадали двое полицейских и один нацгвардієць.

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      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины столкновения Протесты Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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