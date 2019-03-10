Не буде поблажливості до бойових заслуг, – Аваков про Нацкорпус і сутички у Черкасах

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прокоментував сутички у Черкасах, які виникли між активістами та правоохоронцями під час візиту до міста Президента України Петра Порошенка. Причина – розкрадання в "Укроборонпромі".

Аваков пообіцяв невідворотність покарання за правопорушення незалежно від колишніх заслуг правопорушників – і написав про це на своїй сторінці у Facebook.

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24 канал повідомляв, що представники Нацкорпусу вийшли на акцію у Черкасах, яку "приурочили" до візиту президента Петра Порошенка на раду регіонального розвитку у Черкаській області. Причина – звинувачення в корупції серед оточення президента Петра Порошенка, зокрема в державному концерні "Укроборонпром". Проте прорватись до гаранта активістам так і не вдалось

Не буде ні розуміння першопричини обурення скандалом, ні поблажливості до бойових заслуг – так поводитися не можна: порушене кримінальне провадження, і ті, хто перейшов межу, мають бути покарані,

– прокоментував дії активістів Аваков.

Так міністр відреагував на сутички між активістами та поліцією, внаслідок яких постраждали 15 поліцейських. П’ятьом з них медичну допомогу надали на місці, десятеро звернулися до лікарень.

Аваков вважає, що "будь-який гнів має розумні межі". На думку міністра, дії активістів "Національного корпусу" є неприпустимими.

"Гнів через корупційний злочин справедливий, але чи може він породжувати інші злочинні дії? Очевидно, ні", – наголосив міністр.

Аваков закликав патріаотів "не розручувати спіраль ненависті і хаосу".



Дивіться відео про сутички у Черкасах:

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з’ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



До корупційних операцій, за даними журналістів, причетні Олег Гладковський (раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



За даними розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима".



27 лютого в НАБУ повідомили, що почали досудове розслідування за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Зазначимо, що 9 березня у Києві на Майдані Незалежності активісти "Національного корпусу" спільно з ветеранами війни на Донбасі також провели акцію щодо скандалу із розкраданням в оборонному секторі України, зокрема в державному концерні "Укроборонпром".



Понад 2 тисячі осіб вимагали взяття під варту колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та його сина Ігоря, що фігурують у вищезазначеній справі.

Однак без суточок – після акції активісти використали димові шашки та сльозогінний газ. У результаті постраждали двоє поліцейських і один нацгвардієць.

Що відомо про "Національний корпус"?Це українська націоналістична політична партія. Її було створено внаслідок об'єднання громадського руху "Чесні справи" та громадської організації "Патріот України" 14 жовтня 2016 року. Основою політичної партії стали активісти громадської організації Цивільний Корпус "Азов", колишні військовослужбовці полку "Азов", громадські активісти та члени українських ультрас-угруповань. Лідером партії є Андрій Білецький.